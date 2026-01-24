أهم التحديثات لبرامج أدوبي المدعومة بالذكاء الاصطناعي

في لحظة فارقة من تاريخ التصميم الرقمي، كشفت شركة "أدوبي" (Adobe) النقاب عن تحديثات هذا العام، وهي المجموعة التي يصفها خبراء التقنية بأنها "نقطة اللاعودة" في العلاقة بين المبدع والبرمجيات، حيث لم تعد حزمة "كرييتف كلاود" (Creative Cloud) 2026 مجرد مجموعة من الأدوات التي تنتظر أوامر المستخدم، بل تحولت إلى منظومة من "الوكلاء الإبداعيين" (Creative Agents) القادرين على استيعاب الرؤية الفنية واقتراح الحلول وتنفيذ العمليات المعقدة في ثوانٍ معدودة.

وهذا التحول الجذري تم التعبير عنه عبر تقديم "الذكاء الاصطناعي الوكيل" الذي لا يكتفي بتنفيذ الأوامر، بل يفهم سياق العمل الفني ويشارك في اتخاذ القرارات الإبداعية، مدعوما بنماذج متطورة مثل "فاير فلاي 5" (Firefly 5) وشراكات مع عمالقة التقنية مثل "غوغل" (Google) و"توباز لابس" (Topaz Labs).

فوتوشوب 2026.. من رص البكسلات إلى الحوار الفني

يأتي "فوتوشوب 2026" (Photoshop 2026) (الإصدار 27.2) محملا بميزة "إيه آي أسيستانت" (AI Assistant)، وهي واجهة محادثة ذكاء اصطناعي مدمجة تعمل بنموذج "فايرفلاي 5" (Firefly 5)، وهذه الميزة تنهي عصر البحث في القوائم المنسدلة، فالمصمم الآن يخاطب البرنامج قائلا: "أضف جوا ضبابيا على الخلفية، واجعل انعكاس أضواء المدينة يظهر على زجاج النظارة التي يرتديها الشخص في الصورة".

أبرز الإضافات التقنية:

دمج محرك "توباز أسترا" (Topaz Astra) : تعاونت أدوبي مع "توباز لابس" (Topaz Labs) لدمج تقنيات "الترميم العميق"، مما يتيح تكبير الصور منخفضة الجودة بمعدل 800% مع إعادة بناء الأنسجة (Texturing) بدلا من مجرد تنعيم الحواف.

: تعاونت أدوبي مع "توباز لابس" (Topaz Labs) لدمج تقنيات "الترميم العميق"، مما يتيح تكبير الصور منخفضة الجودة بمعدل 800% مع إعادة بناء الأنسجة (Texturing) بدلا من مجرد تنعيم الحواف. التحديد الديناميكي للعمق "إيه آي ديبث مابينغ" (AI Depth Mapping) : بفضل المستشعرات الجديدة في الكاميرات الحديثة، يستطيع فوتوشوب الآن توليد خريطة عمق (Depth Map) لأي صورة حتى لو لم تلتقط بوضعية "بورتريه"، مما يسمح بتعديل التركيز والضبابية "بوكيه" (Bokeh) بشكل فيزيائي دقيق.

: بفضل المستشعرات الجديدة في الكاميرات الحديثة، يستطيع فوتوشوب الآن توليد خريطة عمق (Depth Map) لأي صورة حتى لو لم تلتقط بوضعية "بورتريه"، مما يسمح بتعديل التركيز والضبابية "بوكيه" (Bokeh) بشكل فيزيائي دقيق. أداة التناغم اللوني "أوتو-هارمونايزر" (Auto-Harmonizer): عند سحب عنصر من صورة ووضعه في أخرى، يقوم البرنامج تلقائيا بتعديل الإضاءة والظلال ودرجة اللون ليتناسب العنصر مع البيئة الجديدة فورا.

بريمير برو 2026.. ثورة في زمن الإنتاج

بالنسبة لمحترفي الفيديو، يمثل هذا التحديث في "بريمير برو" (Premiere Pro) نهاية عصر "المهام المملة"، والأداة الأكثر إثارة هي "شايب ماسك تراكينغ" (Shape Mask Tracking)؛ فبدلا من قضاء ساعات في عزل العناصر يدويا، يستطيع الذكاء الاصطناعي الآن تتبع الأشخاص والأجسام حتى لو اختفوا خلف عوائق، مما يجعل عملية "الروتوسكوب" تتم بنقرة واحدة.

أبرز الإضافات التقنية:

إضافة "جينيريتيف إكستيند" (Generative Extend) للفيديو : تتيح هذه الميزة تمديد مقطع الفيديو لبضع ثوان إضافية إذا كان التصوير الأصلي قصيرا، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد حركات وإطارات مطابقة تماما لللقطة الأصلية.

: تتيح هذه الميزة تمديد مقطع الفيديو لبضع ثوان إضافية إذا كان التصوير الأصلي قصيرا، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد حركات وإطارات مطابقة تماما لللقطة الأصلية. ميزة "فايرفلاي بوردز" (Firefly Boards) : نظام جديد للعصف الذهني داخل بريمير، يتيح للمخرجين توليد "ستوري بورد" (لوحة قصصية) فورية باستخدام النص، ثم تحويلها إلى مسودات فيديو أولية لمناقشتها مع العملاء قبل بدء التصوير الفعلي.

: نظام جديد للعصف الذهني داخل بريمير، يتيح للمخرجين توليد "ستوري بورد" (لوحة قصصية) فورية باستخدام النص، ثم تحويلها إلى مسودات فيديو أولية لمناقشتها مع العملاء قبل بدء التصوير الفعلي. إزالة التداخل الصوتي الذكي: بفضل خوارزميات جديدة، يمكن للبرنامج عزل صوت المتحدث حتى في أشد الظروف ضجيجا، بل وإعادة بناء نبرة الصوت المفقودة بسبب سوء جودة الميكروفون.

أفتر إفكتس 2026.. البعد الثالث في متناول الجميع

لطالما كان العمل ثلاثي الأبعاد عقبة أمام الكثيرين، لكن "أفتر إفكتس 2026" (After Effects 2026) كسر هذا الحاجز بدمج محرك "نيتيف ثري دي إنجين" (Native 3D Engine).

أبرز الإضافات التقنية:

المجسمات البارامترية : أصبح بإمكان المصممين إنشاء أشكال ثلاثية الأبعاد (مكعبات، أسطوانات، مخاريط) وتعديل خصائصها (الإضاءة، الخامات، الانعكاسات) مباشرة داخل بيئة الأفتر إفكتس دون الحاجة لبرامج وسيطة.

: أصبح بإمكان المصممين إنشاء أشكال ثلاثية الأبعاد (مكعبات، أسطوانات، مخاريط) وتعديل خصائصها (الإضاءة، الخامات، الانعكاسات) مباشرة داخل بيئة الأفتر إفكتس دون الحاجة لبرامج وسيطة. دعم ملفات "إس في جي" (SVG) المتقدمة: الآن يمكن استيراد الرسوم المتجهة من "إليستريتور" (Illustrator) مع الحفاظ على كامل خصائصها وتحويلها إلى أشكال (Shapes) قابلة للتحريك بدقة متناهية.

إليستريتور 2026.. سحر الفيكتور التوليدي

تطبيق "إليستريتور 2026" (Illustrator 2026) لم يبق بعيدا عن الثورة، حيث تم تحسين ميزة "تكست تو فيكتور" (Text to Vector) لتصبح قادرة على إنتاج لوحات فنية كاملة متوافقة مع معايير الطباعة العالمية.

أبرز الإضافات التقنية:

ميزة "موك أب بيتا" (Mockup (Beta)) : تتيح للمصمم وضع شعاره على أي جسم ثلاثي الأبعاد (زجاجة، قميص، علبة) بضغطة زر، مع مطابقة انحناءات الجسم وإضاءته بشكل واقعي.

: تتيح للمصمم وضع شعاره على أي جسم ثلاثي الأبعاد (زجاجة، قميص، علبة) بضغطة زر، مع مطابقة انحناءات الجسم وإضاءته بشكل واقعي. أداة "ريتايب تول" (Retype Tool): أداة مذهلة تسمح بتحويل النصوص الموجودة داخل الصور (المسحوبة كبكسلات) إلى نصوص قابلة للتعديل بخطوط مطابقة أو مشابهة.

تدرك أدوبي بهذه التحديثات أن القوة البرمجية تحتاج عتادا قويا، لذا قامت بتحسين الحزمة بالكامل لتعمل بنظام "نيتيف" (Native) على معالجات "إيه آر إم" (ARM) مثل "أبل إم 5″ (Apple M5) و"سنابدراغون إكس إليت" (Snapdragon X Elite)، كما أظهرت النتائج تحسنا في سرعة "التصيير" (rendering) بنسبة 45% وتقليلا في استهلاك الطاقة بنسبة 30%، مما يمنح المبدعين حرية أكبر للعمل على الأجهزة المحمولة.