تكنولوجيا

أفضل أجهزة الحاسوب المتوقعة لعام 2026

حاسوب محمول - تقنية
الحواسيب المزودة بالذكاء الاصطناعي ستصبح المعيار الأساسي في السوق خلال السنوات المقبلة (شترستوك)
Published On 24/1/2026
|
آخر تحديث: 12:23 (توقيت مكة)

حفظ

تشهد صناعة أجهزة الحاسوب الشخصية هذا العام تحولا نوعيا غير مسبوق، مدفوعا بالاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة داخل الأجهزة نفسها.

فبعد عقود من التركيز على رفع سرعة المعالجات وسعة الذاكرة، انتقل السوق إلى مرحلة جديدة تعرف باسم أجهزة الحاسوب المدعومة بالذكاء الاصطناعي "إيه آي بي سيز" (AI PCs)، والتي تعتمد على وحدات معالجة عصبية متخصصة "إن بي يو" (NPU ) قادرة على تنفيذ مهام ذكية معقدة محليا وبكفاءة عالية.

ويأتي هذا التحول استجابة لتزايد الطلب على الأداء الذكي، والخصوصية، وتقليل الاعتماد على الحوسبة السحابية، حيث بات المستخدمون -سواء في قطاع الأعمال أو الإبداع أو التعليم- بحاجة إلى أجهزة قادرة على تحليل البيانات وإنشاء المحتوى والترجمة الفورية وتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرة دون تأخير.

الذكاء الاصطناعي ينتقل من السحابة إلى الجهاز

تعتمد الأجهزة المتوقعة هذا العام على بنية جديدة تجمع بين المعالج المركزي (CPU)، ومعالج الرسوميات (GPU)، ووحدة المعالجة العصبية (NPU)، وهي المسؤولة عن تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية وباستهلاك منخفض للطاقة، ويتيح هذا التطور تنفيذ مهام مثل تلخيص المستندات وتحسين الصور والفيديو والتعرف على الصوت والمساعدة الذكية بشكل فوري داخل الجهاز نفسه.

وتقود شركات كبرى مثل "آبل" (Apple)، و"مايكروسوفت" (Microsoft)، و"إنتل" (Intel)، و"إيه إم دي" (AMD)، و"أسوس" (ASUS) هذا التوجه، مع إطلاق أجيال جديدة من الأجهزة المصممة خصيصا لعصر الذكاء الاصطناعي.

أبرز أجهزة الحاسوب المتوقعة في عام 2026

  • "آبل ماك بوك برو" بشريحة "إم 5"
Supercharged by the powerful M5 chip, the new 14-inch MacBook Pro delivers even more performance and takes the next big leap in AI for the Mac.
جهاز ماك بوك برو يحتوي على وحدة تخزين من نوع "إس إس دي" بسعة تصل إلى 2 تيرابايت (أسوشيتد برس)

تواصل شركة آبل تعزيز حضورها في سوق الحوسبة الذكية من خلال أجهزة "ماك بوك برو" (MacBook Pro) المزودة بشرائح "آبل سيليكون" (Apple Silicon) من الجيل الخامس.

إعلان

المواصفات:

  • معالج: "آبل إم5 برو" (Apple M5 Pro) أو "إم5 ماكس" (M5 Max)
  • وحدة "نيورال إينجن" (Neural Engine) متقدمة لمعالجة الذكاء الاصطناعي.
  • ذاكرة موحدة تبدأ من 16 غيغابايتا وتصل إلى 64 غيغابايتا.
  • وحدة تخزين "إس إس دي" (SSD) حتى تيرابايتين.
  • شاشة "ليكويد ريتينا إكس دي آر" (Liquid Retina XDR) بتردد 120 هرتز.

ويتوقع أن تقدم هذه الأجهزة أداء عاليا في مجالات تحرير الفيديو والتصميم وتطوير البرمجيات، مع تحسين كبير في عمر البطارية.

  • مايكروسوفت سيرفس كوبايلوت بلس إصدار 2026
Microsoft Surface Copilot+ PC موقع الشركة - microsoft.com
جهاز سيرفس كوبايلوت الجديد يجمع بين التصميم الأنيق والذكاء الاصطناعي الفوري (مايكرسوفت)

في إطار رؤيتها للحوسبة الذكية، تطرح مايكروسوفت أجهزة "سيرفس" (Surface) المدعومة بمفهوم "كوبايلوت بلس" (Copilot+).

المواصفات:

  • معالج "سناب دراغون إكس إليت" (Snapdragon X Elite) أو "إنتل كور ألترا إيه آي" (Intel Core Ultra AI)
  • وحدة "إن بي يو" (NPU) بقوة تتجاوز 40 تريليون عملية في الثانية.
  • ذاكرة وصول عشوائي حتى 32 غيغابايتا.
  • شاشة "أو إل إي دي" (OLED) عالية الدقة.

وتوفر هذه الأجهزة تكاملا عميقا مع مساعد "كوبايلوت" (Copilot)، ما يتيح للمستخدمين تلخيص الاجتماعات وإنشاء المحتوى وإدارة المهام اليومية بطريقة ذكية.

  • لينوفو ثينك باد إكس 1 إيه آي 
ASUS Zenbook Duo AI موقع الشركة - lenovo.com
جهاز لينوفو الجديد يركز على الأمان والاستقرار وتحليل البيانات (شترستوك)

في قطاع الأعمال، تبرز "لينوفو" (Lenovo) بجهاز "ثينك باد إكس 1 إيه آي" (ThinkPad X1 AI) المصمم للاستخدام الاحترافي.

المواصفات:

  • معالج "إنتل كور ألترا 7" (Itel Core Ultra 7) أو "ألترا 9″ (Ultra 9)".
  • إن بي يو" (NPU) مخصص للذكاء الاصطناعي.
  • ذاكرة تصل إلى 64 غيغابايتا.
  • وحدة تخزين حتى 2 تيرابايت من نوع "إن في إم إي إس إس دي" (NVMe SSD).

ويركز الجهاز على الأمان، والاستقرار، وتحليل البيانات، ما يجعله مناسبا للشركات والمؤسسات الكبرى.

  • أسوس زينبوك دو إيه آي 
HO CHI MINH, VIETNAM, APRIL 18 2024, Exploring the Innovative Features of the ASUS Zenbook Duo with Dual Screens
أسوس زينبوك دو إيه آي يدمج بين التصميم المزدوج مع قوة الذكاء الاصطناعي (أسوس)

تستهدف شركة أسوس فئة المبدعين والمحترفين عبر جهاز "زينبوك دو" (Zenbook Duo) الذي يعتمد على مفهوم الشاشتين.

المواصفات:

  • معالج "إنتل كور ألترا 9" (Intel Core Ultra 9).
  • وحدة "إن بي يو" (NPU) مدمجة.
  • ذاكرة 32 غيغابايتا "إل بي دي دي آر 5 إكس" (LPDDR5X).
  • تخزين 1 تيرابايت "إس إس دي" (SSD).
  • شاشتان "أو إل إي دي" (OLED) بدقة عالية.

ويتميز الجهاز بقدرته على دعم تعدد المهام وتحرير المحتوى وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الإبداعية بكفاءة.

  • أجهزة ميني بي سي بمعالجات إيه إم دي رايزن إيه آي 
HO CHI MINH, VIETNAM, JULY 5 2025 – Hands-on with ASUS NUC 15 Pro compact PC, featuring Intel Core Ultra and AI-ready performance in a mini desktop form
هذه الأجهزة توفر أداء عاليا في مساحة صغيرة، ما يجعلها خيارا مناسبا للمكاتب الذكية والمطورين (شترستوك)

كما يشهد سوق أجهزة سطح المكتب الصغيرة نموا ملحوظا، مع إطلاق أجهزة "ميني بي سي" (Mini PC) مزودة بمعالجات "إيه إم دي رايزن إيه آي" (AMD Ryzen AI).

المواصفات:

  • معالج "رايزن إيه آي 9 إتش إكس" (Ryzen AI 9 HX).
  • وحدة "إن بي يو إكس دي إن إيه" (NPU XDNA) من الجيل الثاني.
  • ذاكرة حتى 128 غيغابايتا "دي دي آر 5" (DDR5).
  • دعم تقنيات الاتصال الحديثة مثل "واي فاي 7" (Wi-Fi 7).

وتوفر هذه الأجهزة أداء عاليا في مساحة صغيرة، ما يجعلها خيارا مناسبا للمكاتب الذكية والمطورين.

مستقبل الحوسبة الشخصية

يشير خبراء التقنية إلى أن عام 2026 يمثل بداية مرحلة جديدة في عالم الحاسوب، حيث لم يعد الجهاز مجرد أداة تنفيذ، بل أصبح منصة ذكية قادرة على التعلم والتكيف مع المستخدم، ومع تطور وحدات المعالجة العصبية وزيادة اعتماد أنظمة التشغيل على الذكاء الاصطناعي.

إعلان

ويُتوقع أن تصبح الحواسيب المزودة بالذكاء الاصطناعي المعيار الأساسي في السوق خلال السنوات المقبلة، ويُجمع محللون على أن هذا التحول سيؤثر بشكل مباشر على أساليب العمل والتعليم والإبداع الرقمي، فاتحا الباب أمام جيل جديد من الحوسبة الشخصية الذكية.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان