أفضل أجهزة الحاسوب المتوقعة لعام 2026

تشهد صناعة أجهزة الحاسوب الشخصية هذا العام تحولا نوعيا غير مسبوق، مدفوعا بالاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة داخل الأجهزة نفسها.

فبعد عقود من التركيز على رفع سرعة المعالجات وسعة الذاكرة، انتقل السوق إلى مرحلة جديدة تعرف باسم أجهزة الحاسوب المدعومة بالذكاء الاصطناعي "إيه آي بي سيز" (AI PCs)، والتي تعتمد على وحدات معالجة عصبية متخصصة "إن بي يو" (NPU ) قادرة على تنفيذ مهام ذكية معقدة محليا وبكفاءة عالية.

ويأتي هذا التحول استجابة لتزايد الطلب على الأداء الذكي، والخصوصية، وتقليل الاعتماد على الحوسبة السحابية، حيث بات المستخدمون -سواء في قطاع الأعمال أو الإبداع أو التعليم- بحاجة إلى أجهزة قادرة على تحليل البيانات وإنشاء المحتوى والترجمة الفورية وتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرة دون تأخير.

الذكاء الاصطناعي ينتقل من السحابة إلى الجهاز

تعتمد الأجهزة المتوقعة هذا العام على بنية جديدة تجمع بين المعالج المركزي (CPU)، ومعالج الرسوميات (GPU)، ووحدة المعالجة العصبية (NPU)، وهي المسؤولة عن تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية وباستهلاك منخفض للطاقة، ويتيح هذا التطور تنفيذ مهام مثل تلخيص المستندات وتحسين الصور والفيديو والتعرف على الصوت والمساعدة الذكية بشكل فوري داخل الجهاز نفسه.

وتقود شركات كبرى مثل "آبل" (Apple)، و"مايكروسوفت" (Microsoft)، و"إنتل" (Intel)، و"إيه إم دي" (AMD)، و"أسوس" (ASUS) هذا التوجه، مع إطلاق أجيال جديدة من الأجهزة المصممة خصيصا لعصر الذكاء الاصطناعي.

أبرز أجهزة الحاسوب المتوقعة في عام 2026

"آبل ماك بوك برو" بشريحة "إم 5"

تواصل شركة آبل تعزيز حضورها في سوق الحوسبة الذكية من خلال أجهزة "ماك بوك برو" (MacBook Pro) المزودة بشرائح "آبل سيليكون" (Apple Silicon) من الجيل الخامس.

المواصفات:

معالج: "آبل إم5 برو" (Apple M5 Pro) أو "إم5 ماكس" (M5 Max)

وحدة "نيورال إينجن" (Neural Engine) متقدمة لمعالجة الذكاء الاصطناعي.

ذاكرة موحدة تبدأ من 16 غيغابايتا وتصل إلى 64 غيغابايتا.

وحدة تخزين "إس إس دي" (SSD) حتى تيرابايتين.

شاشة "ليكويد ريتينا إكس دي آر" (Liquid Retina XDR) بتردد 120 هرتز.

ويتوقع أن تقدم هذه الأجهزة أداء عاليا في مجالات تحرير الفيديو والتصميم وتطوير البرمجيات، مع تحسين كبير في عمر البطارية.

مايكروسوفت سيرفس كوبايلوت بلس إصدار 2026

في إطار رؤيتها للحوسبة الذكية، تطرح مايكروسوفت أجهزة "سيرفس" (Surface) المدعومة بمفهوم "كوبايلوت بلس" (Copilot+).

المواصفات:

معالج "سناب دراغون إكس إليت" (Snapdragon X Elite) أو "إنتل كور ألترا إيه آي" (Intel Core Ultra AI)

وحدة "إن بي يو" (NPU) بقوة تتجاوز 40 تريليون عملية في الثانية.

ذاكرة وصول عشوائي حتى 32 غيغابايتا.

شاشة "أو إل إي دي" (OLED) عالية الدقة.

وتوفر هذه الأجهزة تكاملا عميقا مع مساعد "كوبايلوت" (Copilot)، ما يتيح للمستخدمين تلخيص الاجتماعات وإنشاء المحتوى وإدارة المهام اليومية بطريقة ذكية.

لينوفو ثينك باد إكس 1 إيه آي

في قطاع الأعمال، تبرز "لينوفو" (Lenovo) بجهاز "ثينك باد إكس 1 إيه آي" (ThinkPad X1 AI) المصمم للاستخدام الاحترافي.

المواصفات:

معالج "إنتل كور ألترا 7" (Itel Core Ultra 7) أو "ألترا 9″ (Ultra 9)".

إن بي يو" (NPU) مخصص للذكاء الاصطناعي.

ذاكرة تصل إلى 64 غيغابايتا.

وحدة تخزين حتى 2 تيرابايت من نوع "إن في إم إي إس إس دي" (NVMe SSD).

ويركز الجهاز على الأمان، والاستقرار، وتحليل البيانات، ما يجعله مناسبا للشركات والمؤسسات الكبرى.

أسوس زينبوك دو إيه آي

تستهدف شركة أسوس فئة المبدعين والمحترفين عبر جهاز "زينبوك دو" (Zenbook Duo) الذي يعتمد على مفهوم الشاشتين.

المواصفات:

معالج "إنتل كور ألترا 9" (Intel Core Ultra 9).

وحدة "إن بي يو" (NPU) مدمجة.

ذاكرة 32 غيغابايتا "إل بي دي دي آر 5 إكس" (LPDDR5X).

تخزين 1 تيرابايت "إس إس دي" (SSD).

شاشتان "أو إل إي دي" (OLED) بدقة عالية.

ويتميز الجهاز بقدرته على دعم تعدد المهام وتحرير المحتوى وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الإبداعية بكفاءة.

أجهزة ميني بي سي بمعالجات إيه إم دي رايزن إيه آي

كما يشهد سوق أجهزة سطح المكتب الصغيرة نموا ملحوظا، مع إطلاق أجهزة "ميني بي سي" (Mini PC) مزودة بمعالجات "إيه إم دي رايزن إيه آي" (AMD Ryzen AI).

المواصفات:

معالج "رايزن إيه آي 9 إتش إكس" (Ryzen AI 9 HX).

وحدة "إن بي يو إكس دي إن إيه" (NPU XDNA) من الجيل الثاني.

ذاكرة حتى 128 غيغابايتا "دي دي آر 5" (DDR5).

دعم تقنيات الاتصال الحديثة مثل "واي فاي 7" (Wi-Fi 7).

وتوفر هذه الأجهزة أداء عاليا في مساحة صغيرة، ما يجعلها خيارا مناسبا للمكاتب الذكية والمطورين.

مستقبل الحوسبة الشخصية

يشير خبراء التقنية إلى أن عام 2026 يمثل بداية مرحلة جديدة في عالم الحاسوب، حيث لم يعد الجهاز مجرد أداة تنفيذ، بل أصبح منصة ذكية قادرة على التعلم والتكيف مع المستخدم، ومع تطور وحدات المعالجة العصبية وزيادة اعتماد أنظمة التشغيل على الذكاء الاصطناعي.

ويُتوقع أن تصبح الحواسيب المزودة بالذكاء الاصطناعي المعيار الأساسي في السوق خلال السنوات المقبلة، ويُجمع محللون على أن هذا التحول سيؤثر بشكل مباشر على أساليب العمل والتعليم والإبداع الرقمي، فاتحا الباب أمام جيل جديد من الحوسبة الشخصية الذكية.