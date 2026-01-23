5 إعدادات للشاشة تسهم في تحسين عمر بطارية آيفون

يواجه مستخدمو هواتف آيفون تحديا مستمرا مع نفاد شحن البطارية، وتظهر التنبيهات المتكررة لانخفاض الطاقة كعائق أمام الاستخدام السلس. وتعد شاشة الهاتف المستهلك الأكبر للطاقة، مما يتطلب ضبط إعدادات معينة لضمان استمرارية عمل الجهاز لفترات أطول.

وتعد ميزة "الوضع المظلم" (Dark Mode) الخيار الأول لتقليل استهلاك الطاقة، خاصة في الهواتف المزودة بشاشات أو إل إي دي (OLED). وتعمل هذه التقنية على إطفاء البكسلات السوداء تماما، مما يقلل الجهد المبذول من المعالج ويوفر نسبة كبيرة من شحن البطارية يوميا.

كما يساعد تفعيل خاصية "السطوع التلقائي" (Auto-Brightness) في ضبط إضاءة الشاشة بناء على ظروف الإضاءة المحيطة. ويؤدي ترك السطوع في مستويات عالية يدويا إلى استنزاف سريع للبطارية، بينما تضمن الحساسات الذكية توفير الإضاءة اللازمة فقط دون هدر إضافي.

ويسهم تقليل مدة "القفل التلقائي" (Auto-Lock) في الحفاظ على الطاقة عبر إغلاق الشاشة فور التوقف عن استخدام الهاتف. ويفضل ضبط هذه المدة على 30 ثانية كحد أدنى، مما يمنع بقاء الشاشة مضاءة دون داع عند وضع الجهاز جانبا.

وفي حين توفر ميزة "ارفع للاستيقاظ" (Raise to Wake) سهولة في الوصول للتنبيهات، فإنها تتسبب في إضاءة الشاشة مع كل حركة للجهاز. ويؤدي إيقاف هذه الخاصية إلى منع تشغيل الشاشة بشكل غير مقصود داخل الجيب أو أثناء التنقل، مما يحمي مخزون الطاقة.

كما تعد ميزة "الشاشة دائما" (Always-On Display) في الطرازات الحديثة مستهلكا خفيا للطاقة رغم كفاءتها. وينصح الخبراء بتعطيل هذه الميزة أو تخصيصها لإظهار النصوص فقط دون الخلفيات الملونة، وذلك لتقليل معدل تحديث الشاشة والحفاظ على استقرار أداء البطارية.