انتعاش تحميلات التطبيقات في الهند لتصل إلى 25.5 مليار في 2025

سجل تحميل التطبيقات في الهند انتعاشا ملحوظا خلال عام 2025، حيث وصل إلى 25.5 مليار تحميل. ويعود هذا النمو إلى الاهتمام المتزايد بمساعدي الذكاء الاصطناعي والازدهار الكبير في تطبيقات "الدراما القصيرة" (Microdrama) التي استقطبت ملايين مستخدم جديد.

وأظهرت بيانات تقرير حالة الهاتف المحمول (State of Mibile) لعام 2026 أن الهند حافظت على مكانتها كأكبر سوق لتحميل التطبيقات في العالم من حيث الحجم. وساهم انتشار الهواتف الذكية بأسعار معقولة وتوسع شبكات الجيل الخامس في تعزيز الوصول إلى المحتوى الرقمي في المدن الكبرى والمناطق الريفية على حد سواء.

وتصدرت تطبيقات مساعدي الذكاء الاصطناعي قائمة الاهتمامات، حيث لجأ المستخدمون إليها لتبسيط المهام اليومية والترجمة الفورية. وساعدت هذه الأدوات في كسر حاجز اللغة لدى فئات واسعة من الشعب الهندي، مما أدى إلى زيادة ساعات الاستخدام اليومية عبر منصات الهواتف المختلفة.

وشهد قطاع الترفيه تحولا جذريا مع بروز ظاهرة "الدراما القصيرة" التي تقدم حلقات لا تتجاوز مدتها دقيقة واحدة. وحققت هذه المنصات أرباحا قياسية عبر نماذج الاشتراك والتمويل المصغر، متفوقة في بعض الأحيان على منصات البث التقليدية من حيث معدلات نمو المشتركين.

واستمرت تطبيقات الدفع الرقمي والتجارة الإلكترونية في تحقيق مستويات نمو ثابتة، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة للنظام المالي الهندي. وأشار التقرير، الذي تصدره شركة سنسور تاور (Sensor Tower) الأميركية، إلى أن التكامل بين منصات التواصل الاجتماعي وخدمات الشراء المباشر ساعد في رفع وتيرة الاستهلاك الرقمي بشكل غير مسبوق.

ويرى محللون أن السوق الهندية تمثل فرصة استراتيجية لشركات التقنية العالمية الراغبة في تعويض تشبع الأسواق الغربية. وتتوقع الدراسات استمرار هذا الزخم في عام 2026 مع دخول جيل جديد من التطبيقات المعتمدة كليا على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ورغم هذا النمو، تواجه الشركات تحديات تتعلق بحماية البيانات الشخصية والخصوصية في ظل القوانين الصارمة التي تفرضها الحكومة الهندية. وشدد التقرير على ضرورة موازنة المنصات بين الابتكار السريع والالتزام بالمعايير التنظيمية المحلية لضمان استدامة نموها في السوق المحلية.