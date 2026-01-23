أفضل الحواسيب القابلة للطي المنتظرة

نضجت تقنية الهواتف القابلة للطي في السنوات الماضية وتنوعت الطرز المختلفة التي تقدم التقنية مع مزايا متنوعة ومختلفة، وأصبحت قادرة على منافسة الهواتف الرائدة في العديد من الجوانب.

ولكن، مازالت التقنية ذاتها تخطو خطواتها الأولى في عالم الحواسيب المحمولة مع وجود بعض الطرز المتاحة حاليا وتعتمد عليها، فضلا عن توقعات بدخول المزيد من الشركات في هذا القطاع.

وفيما يلي مجموعة من الحواسيب القابلة للطي المتاحة حاليا في الأسواق والمنتظرة بشدة خلال الأعوام المقبلة.

"إل جي غرام فولد"

كشفت "إل جي" عن باكورة إنتاجها في الحواسيب القابلة للطي ضمن فئة "غرام" خلال عام 2023، وقدمته بسعر يصل إلى 3700 دولارا تقريبا وفق تقرير موقع "سي نت" (CNET) التقني آنذاك.

ويأتي الحاسوب مع شاشة كبيرة بحجم 17 بوصة من نوع "أوليد" (OLED) تطوى في المنتصف لتصبح أقرب إلى شاشة علوية بحجم 12 بوصة وشاشة سفلية تعمل كلوحة مفاتيح بحجم 5 بوصات.

كما يمكن استخدام الحاسوب مع لوحة مفاتيح مغناطيسية خارجية للاستفادة من كامل مساحة الشاشة، ويدعم الجهاز الاستخدام بشكل طولي أو عرضي، أي أنك تستطيع استخدام الشاشة طوليا أو عرضيا.

ويحمل الحاسوب في قلبه مكونات رائدة تتناسب مع سعره المرتفع، إذ يأتي مع معالج من "إنتل" وذواكر عشوائية تصل إلى 16 غيغابايت ومساحة تخزين 512 غيغابايت، ويمتاز بوزنه الخفيف الذي لا يتجاوز 1.25 كيلوغرام وبسمك 9.4 مليمترا.

"هواوي ميت بوك فولد ألتيمات"

كشفت "هواوي" في مايو/أيار الماضي عن حاسوبها المحمول الرائد "ميت بوك فولد ألتيمات" (Matebook fold Ultimate) وفق بيان الشركة المنشور في "هواوي سنترال".

ويأتي الجهاز بشاشة كبيرة بحجم 18 بوصة ودقة سطوع وألوان مرتفعة تجعلها إحدى أفضل الشاشات في العالم من فئة "أوليد"، كما تعد الشاشة الأولى في الحواسيب المحمولة التي تعتمد على أكثر من طبقة مضيئة في الشاشة لتزويد المستخدم بتجربة أكثر وضوحا وفق بيان الشركة.

إعلان

ويصل وزن الحاسوب إلى 1.16 كيلوغرام مع سمك 7.3 مليمترا ويتوفر بأكثر من مساحة للتخزين، إذ يبدأ سعره من 3328 دولارا لمساحة 1 تيرابايت و3744 دولارا لمساحة 2 تيرابايت، وهو متاح حاليا في الصين بشكل أساسي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحاسوب لا يعتمد على نظام "ويندوز" التقليدي، ويعتمد بدلا منه على "هارموني أو إس" (HarmonyOS) التابع لشركة "هواوي" ويقدم تجربة قريبة من "ويندوز".

"لينوفو ثينك باد إكس 1 فولد"

تعد شركة "لينوفو" من كبرى الشركات الموجودة في قطاع الحواسيب القابلة للطي وتقدم العديد من الخيارات المختلفة في هذا القطاع، ومن بينها "ثينك باد إكس 1 فولد" الذي طرحته في العام الماضي.

ويشير تقرير مجلة "بي سي ماغازين" (PC Magazine) إلى الحاسوب بأنه يأتي مع شاشة بحجم 16 بوصة ويمكن طيها لتصبح شاشة أصغر بحجم 12.5 بوصة، وهو ما يجعله مثاليا للعمل عن بعد في الأماكن الضيقة والاستفادة من حجم الشاشة الكبير في الأماكن ذات المساحات الأكبر.

ويعد هذا الحاسوب الجيل الثاني من حواسيب "لينوفو" القابلة للطي، وهو موجه للأعمال بشكل درجة أولى وليس حاسوب ألعاب.

ويؤكد التقرير أن أداء الحاسوب كان مناسبا لحجمه وللعمل عن بعد، ولكن بسبب تصميم الشاشة ومكوناتها، فإن المعالج الموجود فيه أضعف قليلا من المعالجات التقليدية الموجودة في الحواسيب التقليدية.

ويمتاز الحاسوب بتوافره في العديد من الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 2100 دولارا تقريبا حسب التقرير.

"لينوفو ليجون برو رولابل"

عرضت "لينوفو" أحدث ما وصلت إليه تقنياتها المخصصة للألعاب ضمن معرض الإلكترونيات للمستهلكين هذا العام عبر حاسوب "ليجون برو رولابل" (Legion Pro Rollable)، وهو حاسوب مخصص للألعاب مع مفهوم جديد في عالم الشاشات القابلة للطي.

فبدلا من أن يتم طي الحاسوب من المنتصف، يأتي الحاسوب بالتصميم التقليدي مع شاشة متحركة تتسع عرضيا لتصبح أكبر في الحجم.

ويأتي هذا الحاسوب مع شاشة بحجم 16 بوصة يمكنها أن تتسع لتصبح 24 بوصة، ويصف تقرير "سي نت" هذه التقنية بأنها من أكثر التقنيات عملية في قطاع الحواسيب القابلة للطي وذلك لأنها توفر حاسوبا ذا عتاد وقوة حوسبية ملائمة مع شاشة يمكنها أن تتسع لتلائم الأعمال والاحتياجات المختلفة.

ولكن يظل هذا الحاسوب منتجا تجريبيا لا يمكن اقتناؤه في الوقت الحالي، ويتوقع بأن يصدر في السنوات المقبلة كمنتج نهائي كما حدث مع بقية الحواسيب القابلة للطي.

حاسوب "آبل" القابل للطي

تدرس آبل في الوقت الحالي طرح حاسوب قابل للطي حسب تقرير "بلومبيرغ" (Bloomberg)، وقد يكون المنتج الجديد إما حاسوبا لوحيا من فئة "آيباد" ولكن قابل للطي أو حاسوبا محمولا من فئة "ماك بوك" وقابل للطي.

ويرجح التقرير أن يكون من فئة "آيباد" كونها الفئة التي تختبر آبل فيها التقنيات الجديدة وتقدمها بشاشة كبيرة تدعم اللمس، فضلا عن التطور الحادث في نظام "آيباد أو إس"، مع توقعات بطرحه بين عامي 2028 و2030 المقبلين.