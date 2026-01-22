"يوبي سوفت" تلغي 6 ألعاب بشكل مفاجئ وتغلق استوديوهاتها

أعلنت شركة "يوبي سوفت" المطورة لسلسلة "أساسنز كريد" الشهيرة إلغاءها 6 مشاريع لألعاب مستقبلية، ضمن خطتها لإعادة هيكلة الشركة وتقسيمها إلى عدة وحدات، بحسب تقرير وكالة "بلومبيرغ".

كما أغلقت الشركة مجموعة من الاستوديوهات التي كانت قائمة بالفعل لديها، ومن بينها استوديو ستوكهولم وهاليفاكس في كندا.

وتأتي هذه الخطوة وسط مجموعة من التقلبات المالية التي أثرت سلبا في أسهم الشركة المطورة في السنوات الماضية، وتشير التوقعات إلى أن "يوبي سوفت" قد تخسر أكثر من 1.2 مليار دولار في العام المالي الجاري بسبب إعادة الهيكلة، بحسب التقرير.

وتضمنت قائمة الألعاب الملغاة ألعابا مثل نسخة مطورة من لعبة "برينس أوف بيرشا" (Prince of Persia) الأيقونية، فضلا عن مجموعة من العناوين غير المعلن عنها، وفق تقرير موقع "تويك تاون" (TweakTown) التقني الأميركي.

وتؤكد الشركة في بيانها أن إلغاء هذه الألعاب يسهم بشكل كبير في تحسين جودة العناوين المستقبلية، إذ تصبح الشركة أكثر انتقائية في اختيار الألعاب التي تطورها.

وشهدت أسهم الشركة انخفاضا حادا فور الإعلان عن إعادة الهيكلة، إذ انخفضت بنسبة 15% مع انخفاض إيصالات الإيداع الأميركية في الشركة بنسبة 10%، وفق تقرير "بلومبيرغ".

كما أجلت الشركة طرح 7 ألعاب دون الكشف عن أسمائها أو تحديد موعد طرح الألعاب الجديدة، وفق تقرير "تويك تاون".

وتنقسم الشركة إلى 5 استوديوهات جديدة بناء على نوعية الألعاب التي يقوم كل استوديو بتطويرها وهي:

استوديو "فانتاج" (Vantage): وسيكون مسؤولا عن مجموعة من أبرز عناوين الشركة مثل سلاسل "أساسنز كريد" و"فار كراي" و"توم كلانسي: رينبو سيكس".

استوديو ألعاب التصويب: وهو مسؤول عن ألعاب التصويب التي تطورها الشركة مثل "ذا ديفيجن" و"غوست ريكون".

استوديو الألعاب الجماعية: وهو مسؤول عن سلسلة ألعاب "فور هونر" و"ذا كرو".

استوديو الانغماس في العوالم الخيالية: وسيكون مسؤولا عن سلاسل "برينس أوف بيرشا" و"أنو" و"بيوند غود آند إيفل".

استوديو الألعاب العائلية: وسيكون مسؤولا عن ألعاب مثل "جاست دانس" و"هانغري شارك".

وتعد إعادة الهيكلة هذه جزءا من المتاعب المالية التي واجهت "يوبي سوفت" خلال السنوات الماضية، وانتهت باستحواذ عملاق الألعاب الصيني "تينسينت" (Tencent) على نسبة 25% من إجمالي أسهم الشركة.