مدير مايكروسوفت التنفيذي: على الذكاء الاصطناعي أن يكون مفيدا للمجتمع وإلا سيختفي

أثار المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا ارتباك الجمهور الحاضر في منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد حاليا بدافوس، وذلك عقب تعليقاته عن الأثر المجتمعي للذكاء الاصطناعي وضرورة أن يكون إيجابيا حتى يتسامح العالم مع تكاليفه حسب ما جاء في تقرير موقع "تيك رادار" التقني.

وأشار ناديلا في حديثه إلى أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يملك أثرا إيجابيا ويغير أشياء مثل الصحة والتعليم وكفاءة القطاعات العامة ويحسن التنافس في القطاعات الخاصة بكافة أحجامها

ويتابع ناديلا حديثه قائلا: "سنخسر قريبا الموافقة الاجتماعية على استهلاك الموارد مثل الطاقة وهي مورد نادر في الأساس"

ويذكر أن ناديلا يقف وراء نجاحات مايكروسوفت العديدة في قطاع الذكاء الاصطناعي ونمو حجم الشركة بشكل كبير في السنوات الماضية، إذ كان السبب وراء استثمارها ودعم "أوبن إيه آي" صانعة "شات جي بي تي" فضلا عن نجاحه في الترويج لخوادم الشركة السحابية بالذكاء الاصطناعي.

وكانت رسالة ناديلا في دافوس واضحة وفق تقرير الموقع، إذ أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يخرج من كونه مجرد أداة ذكية نظريا ليصبح أداة مفيدة في مختلف قطاعات الحياة اليومية.

وبينما تبدو رسالة ناديلا أخلاقية في المقام الأول، إلا أن الحقيقة أعمق من ذلك، فهي تتعلق بحق الوصول إلى البنية التحتية والبيانات والموارد على حد سواء، وهي أشياء يتسامح معها المجتمع العالمي بسبب الوعود التي يقدمها الذكاء الاصطناعي.

لذلك إن فشل الذكاء الاصطناعي في تلبية هذه الوعود، فإن المجتمع لن يسمح لشركات الذكاء الاصطناعي بالوصول إلى أي من هذه الموارد.

المفتاح في الوصول إلى الطاقة

ويرى ناديلا أن النجاح في سباق الذكاء الاصطناعي ليس مرهونا ببناء مراكز البيانات الخارقة أو الوصول إلى أحجام كبيرة من البيانات، ولكن بالوصول إلى الطاقة وخفض تكاليفها قدر الإمكان حسب تقرير شبكة "سي إن بي سي".

كما ربط ناديلا بشكل مباشر بين ثراء الشعوب ومستوى الرفاهية والناتج المحلي لكل دولة على حدة مع تكلفة صنع واستخدام الذكاء الاصطناعي حسب ما جاء في تقرير منفصل من "تايمز" البريطانية.

ويضيف قائلا: "لدينا سلعة جديدة، وهي الرموز الرقمية. ومهمة كل اقتصاد، وكل شركة فيه، هي تحويل هذه الرموز إلى نمو اقتصادي" مشيرا إلى آلية التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتكلفة بنائه وتشغيله.

وجاءت إجابات ناديلا حول فقاعة الذكاء الاصطناعي بشكل مختلف عن بقية صناع القرار في عالم الذكاء الاصطناعي، وكان يرى أن أثر الذكاء الاصطناعي كفيل بأن يزيل أي مخاوف من الفقاعات الاقتصادية.