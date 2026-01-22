أمازون تدخل سباق الإنترنت الفضائي بجنوب أفريقيا

أكدت شركة أمازون أنها بصدد طرح خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في جنوب أفريقيا خلال العام الجاري، في خطوة يتوقع أن تعزز خيارات الاتصال وتوسع نطاق الوصول إلى الشبكة في المناطق التي ما زالت تعاني ضعف البنية التحتية.

وجاء الإعلان على لسان هيلين كييوني، المسؤولة عن الشؤون التنظيمية في "أمازون ليو" لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك خلال جلسات استماع نظمتها هيئة الاتصالات المستقلة في جنوب أفريقيا بشأن خطة الطيف الترددي. وأوضحت كييوني أن الخدمة ستقدّم عبر شركاء محليين مرخّصين، على أن يبدأ توفيرها لاحقًا هذا العام.

وتسعى أمازون من خلال هذه الخطوة إلى تكامل خدماتها مع شبكات الألياف والهواتف المحمولة، خصوصا في المناطق التي يصعب مد البنية الأرضية إليها أو حيث تكون تكلفتها مرتفعة.

منافسة متصاعدة

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه سوق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية منافسة متزايدة، إذ أطلقت أمازون عام 2025 أول دفعات من أقمارها التشغيلية، لتدخل في مواجهة مباشرة مع مزودين عالميين، مثل ستارلينك التابع لشركة "سبيس إكس"، الذي يواجه عقبات تنظيمية في جنوب أفريقيا. ويرى مراقبون أن دخول أمازون سيضيف منافسا قويا في سباق توسيع نطاق الاتصال الرقمي بالقارة.

غير أن أمازون تمتلك بالفعل حضورا بارزا في البلاد، فقد دشنت عام 2020 أول منطقة سحابية لخدماتها في مدينة كيب تاون، مما أتاح للشركات والمؤسسات المحلية تخزين البيانات وتشغيل التطبيقات دون الاعتماد على خوادم خارجية. كما أطلقت الشركة عام 2024 موقعها الإلكتروني المحلي، الذي فتح الباب أمام البائعين والمستهلكين للانخراط في منظومتها التجارية.

ورغم أن جنوب أفريقيا تعد من أكثر أسواق الإنترنت تطورا بالقارة، فإن مناطق واسعة ما زالت تعاني ضعفا في الوصول إلى الشبكة. ومن شأن الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أن يسد هذه الفجوة، خصوصا في المجتمعات الريفية والمدارس والمزارع، إضافة إلى تعزيز المنافسة بين مزودي الخدمة وتحسين الأسعار والجودة.