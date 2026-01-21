شات جي بي تي يتوقع أعمار مستخدميه تجنبا للملاحقات القضائية

أصبح "شات جي بي تي" الآن قادرا على توقع أعمار مستخدميه ومن يتحدث معه بفضل التحديث الجديد الذي أطلقته "أوبن إيه آي" (OpenAI) اليوم، وذلك وفق تقرير وكالة "سي إن بي سي" (CNBC) الإخبارية.

ويعتمد النموذج على مجموعة من الإشارات التي يجمعها من بيانات الحساب المختلفة، فضلا عن سلوكيات المستخدم مع النموذج بشكل مباشر وخلال فترة استخدامه له بشكل واسع، وتتضمن هذه الإشارات مدة استخدام الحساب وتاريخ إنشائه فضلا عن العمر الذي أفصح عنه مستخدم الحساب.

وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات "أوبن إيه آي" لمواجهة الانتقادات والمخاوف حول آليات حماية الشركة لمستخدميها، حسب التقرير.

وتؤكد الشركة في بيانها الرسمي أن "شات جي بي تي" سيُطبق آليات حماية المراهقين والقصر فور توقعه أن المستخدم أقل من 18 عاما، ويمكن للمستخدم لاحقا استخدام خدمات توثيق العمر الخارجية لاستعادة نشاط حسابه بالكامل.

ويتزامن هذا التحديث مع تزايد معدل القضايا الموجهة ضد "شات جي بي تي" و"أوبن إيه آي" لانخراطه في عدة حالات انتحار وأذى للنفس أو الآخرين وفق تقرير موقع "تيك كرانش" (TechCrunch) التقني الأميركي.

وكان "شات جي بي تي" متهما رئيسيا في مجموعة من القضايا البارزة التي وقعت في الولايات المتحدة في الفترة الماضية، من بينها حالة الرجل الذي قتل والدته ثم قتل نفسه لاعتقاده بأنه موجود في مهمة سامية، فضلا عن حالة انتحار المراهق آدم راين الذي تحدث بشكل مطول مع النموذج.

ويشير تقرير منفصل من موقع "تيك كرانش" إلى وجود 7 قضايا جديدة تتهم "شات جي بي تي" بلعب دور في انتحار عدد من المراهقين مع نهاية العام الماضي، مما يجعل إجمالي القضايا الموجهة للنموذج تتجاوز 12 قضية.