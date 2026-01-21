"سناب" تتوصل لتسوية في دعوى قضائية بشأن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي

توصلت شركة "سناب" (Snap) إلى اتفاق لتسوية دعوى قضائية تتهم منصتها "سناب شات" بالتسبب في إدمان القاصرين. وتعد هذه التسوية الأولى من نوعها بين شركات التواصل الاجتماعي الكبرى والمدعين الذين يطالبون بمحاسبة المنصات على تأثيراتها النفسية.

ولم تكشف الأطراف المعنية عن التفاصيل المالية الدقيقة للاتفاق الذي تم التوصل إليه في محكمة لوس أنجلوس العليا. وتهدف التسوية إلى إنهاء النزاع القانوني الطويل الذي واجهته الشركة بشأن ميزات التصميم التي يُزعم أنها تستهدف استدراج الأطفال والمراهقين.

واتهمت الدعوى الشركة باستخدام خوارزميات مصممة لزيادة وقت الاستخدام، مما أدى إلى مشكلات صحية ونفسية لدى المستخدمين الصغار. وشملت الاتهامات "التلاعب النفسي" عبر ميزات مثل "سلسلة السنابات" (Snapstreaks) التي تدفع المستخدمين للتفاعل اليومي المستمر.

من جهتها، نفت "سناب" ارتكاب أي مخالفات قانونية، مؤكدة أن منصتها صممت لتكون وسيلة للتواصل مع الأصدقاء المقربين. وأشارت الشركة إلى أنها تضع أدوات رقابة أبوية متطورة لضمان سلامة المستخدمين وحمايتهم من المحتويات الضارة.

ويرى خبراء قانونيون أن تسوية "سناب" قد تمهد الطريق لاتفاقيات مماثلة تنهي مئات القضايا العالقة في المحاكم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه شركات تقنية أخرى مثل "ميتا" (Meta) و"تيك توك" (TikTok) دعاوى مشابهة في ولايات أميركية مختلفة.

وشدد المدافعون عن سلامة الأطفال على ضرورة فرض تشريعات أكثر صرامة لضبط عمل الخوارزميات في المنصات الاجتماعية. وأوضحوا أن التسويات المالية لا تكفي وحدها دون إجراء تغييرات حقيقية في بنية التطبيقات لضمان عدم إدمان المستخدمين.

وينتظر أن تخضع هذه التسوية لمراجعة قضائية نهائية للتأكد من عدالتها وتلبيتها لمصالح المتضررين من القاصرين وعائلاتهم. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن اعتماد الاتفاق رسميا قبل انقضاء يوم الجمعة المقبل.