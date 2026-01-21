بعد تغريدات ترامب الأخيرة.. لماذا اختار الرؤساء "سيغنال" دونا عن غيره؟

شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة من الرسائل النصية بينه وبين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة "سيغنال" (Signal) الشهيرة للتواصل الفوري، حسب تقرير "إن بي سي" (NBC)، كما ظهر اسم المنصة في الفترة الماضية بعد أزمة "سيغنال غيت" (Signal-gate) الشهيرة التي شارك فيها وزير الدفاع الأميركي آنذاك بيت هيغسيث ونائب الرئيس جيه دي فانس مجموعة من الرسائل السرية التي تتضمن خططا للهجوم على اليمن عبر مجموعة دردشة تضم صحافيين، وفق تقرير موقع "وايرد" (Wired) التقني.

وتؤكد كلتا الحادثتين أن منصة "سيغنال" هي المنصة التي تثق فيها إدارة ترامب وحكام العالم للتواصل السري والسريع، وذلك بدلا من الرسائل النصية التقليدية وحتى رسائل البريد الإلكتروني، فلماذا هذه الثقة؟

تفضيل حكومي

يؤكد تقرير وكالة "رويترز" أن إدارة ترامب بمختلف أفرادها، بمن فيهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" (Tesla) و"إكس" (X)، تعتمد بشكل أساسي على منصة "سيغنال" للتواصل السريع والفوري بين أفرادها.

ويعد تطبيق "سيغنال" من التطبيقات القديمة التي يبلغ عمرها أكثر من 10 أعوام تقريبا، وهو يعد المعيار الذهبي والقياسي لكل من يبحث عن الأمان والخصوصية في الرسائل الفورية، وفق التقرير.

وتشير البيانات التي شاركتها مجموعة "سينسور تاور" (Sensor Tower) للتحليلات إلى أن معدل تحميلات "سيغنال" زاد في الولايات المتحدة بنسبة 15% منذ مطلع عام 2025، كما أن أكثر من 1100 موظف حكومي يستخدمون المنصة عبر كافة الولايات.

إضافة إلى ذلك فإن مجلس الشيوخ الأميركي اعتمد على المنصة لسنوات طويلة لتكون هي الطريقة الرئيسية للمحادثات بين أعضائه.

ويشير تقرير منفصل نشره موقع "سي نت" (CNET) التقني إلى أن تطبيق "سيغنال" يستخدم آليات تشفير مختلفة عن بقية تطبيقات المحادثات، فهو يجمع فقط رقم هاتف المستخدم ولا يشاركه، ولا يقوم بمشاركة أي بيانات أخرى من بيانات المستخدم، كما يعتمد بشكل أساسي على التشفير داخل الهاتف بدلا من التشفير عبر الخوادم.

إعلان

وفضلا عن ذلك، فقد طورت تطبيق سيغنال مؤسسة غير ربحية هي "مؤسسة سيغنال للتكنولوجيا" (Signal Technology Foundation)، وهو تطبيق مفتوح المصدر وليس حكرا على جهة بعينها.

وربما كانت تلك الأسباب هي التي دفعت عدة منصات إعلامية مثل "ذا غارديان" (The Guardian) و"وال ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) و"واشنطن بوست" (The Washington Post) لترشيح "سيغنال" كأكثر منصات التواصل أمنا، بحسب ما ورد في تقرير "سي نت" (CNET).