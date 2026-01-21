تكنولوجيا|الولايات المتحدة الأميركية

إدارة ترامب تعترف.. فريق إيلون ماسك وصل الى بيانات سرية عن المواطنين

ARCHIVO - Elon Musk muestra una camiseta con las letras "DOGE" a los medios mientras camina por el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington, el 9 de marzo de 2025. (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo)
إدارة الكفاءة كانت تحت قيادة إيلون ماسك عندما وصلت إلى بيانات المستخدمين (أسوشيتد برس)
Published On 21/1/2026
|
آخر تحديث: 17:41 (توقيت مكة)

حفظ

أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن موظفي قسم الكفاءة الحكومية الذي كان تابعا لإيلون ماسك -المالك الحالي لمنصة "إكس" والمدير التنفيذي لشركة تسلا- قد وصلوا إلى بيانات حساسة تخص المواطنين الأميركيين، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية.

ويأتي هذا بعد شهور من الإبلاغ عن مخالفات قامت بها إدارة الكفاءة الحكومية تمثلت في وصولها إلى قواعد البيانات التي تقوم بتخزين بيانات رقم التأمين الاجتماعي لملايين المواطنين الأميركيين، وهو أحد أبرز المعلومات الحساسة التي تحاول الحكومات الأميركية الحفاظ عليها سرية.

كما ذكرت وزارة العدل في ملف قدمته للمحكمة أن إدارة الضمان الاجتماعي اكتشفت اتفاقية سرية بين أحد موظفي إدارة الكفاءة وجماعة ضغط سياسي تهدف لمشاركة بيانات التأمين الاجتماعي الحساسة مع الجماعة للتأثير على نتائج الانتخابات في بعض الولايات.

The chat window for chatbot Grok on a laptop arranged in Riga, Latvia, on Monday, June 9, 2025. Announced in March, XAI Holdings was created from the combination of X, formerly Twitter, and Musk's AI venture, xAI. Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images
إدارة الكفاءة الحكومية اعتمدت على نسخة من "غروك" أثناء قيادة إيلون ماسك لها (غيتي)

ويشير تقرير منفصل نشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية قامت بتطوير نظام رقمي لمراجعة البيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتمكن هذا النظام من الوصول إلى منظومة الضمان الاجتماعي الأميركي، وذلك بعكس التصريحات السابقة لوزارة الضمان الاجتماعي.

وقام الموظف المذكور من إدارة الكفاءة بمشاركة العديد من هذه البيانات عبر خوادم مشاركة البيانات الخارجية مثل "كلاود فلير" (Cloudflare)، وهي خدمات لم يتم توثيقها من قبل الإدارة الأميركية لمشاركة البيانات الحساسة.

ويضيف التقرير أن إدارة الضمان الاجتماعي لا تعرف إن كانت البيانات ما زالت متاحة في "كلاود فلير" أو في الخوادم الخارجية أو تم مسحها، حسب تقرير "ذا فيرج".

ويذكر بأن إدارة الكفاءة الحكومية تحت إدارة إيلون ماسك قامت باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي "غروك" (Grok) التي تطورها شركة "إكس" التابعة لماسك أيضا، وذلك للتعامل مع البيانات الحكومية مما أثار استياء الجهات المختصة، وفق تقرير لوكالة رويترز.

إعلان

ويؤكد التقرير أن هذه الخطوة أثارت العديد من المخاوف حول خصوصية بيانات المستخدمين، خاصة وأن "غروك" قام سابقا بمشاركة بيانات ومحادثات حساسة للمستخدمين، بحسب ما نقل موقع "ماشابل" (Mashable) التقني في أغسطس/آب الماضي.

المصدر: الواشنطن بوست + رويترز + مواقع إلكترونية

إعلان