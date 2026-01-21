ألعاب الحاسوب في أوج قوتها رغم أزمة الذواكر العشوائية

أكد المدير التنفيذي لشركة "تشيل بلاست" (Chillblast) في المملكة المتحدة بن مايلز، أن قطاع ألعاب الحاسوب الشخصي يمر حاليا بأقوى مراحله التاريخية، موضحا أن المنصة أثبتت مرونة كبيرة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتقنية التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخرا.

وتطرق مايلز، في تصريحات لموقع تومز غايد (TomsGuide) التقني الأميركي اليوم الأربعاء، إلى ما وصفه بـ"أزمة تسعير الذاكرة العشوائية" (RAM) الفوضوية التي تسببت في اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار أثار مخاوف لدى المستهلكين والمصنعين على حد سواء بشأن مستقبل بناء الحواسيب المخصصة للألعاب.

ووصف في تصريحاته هذه الأزمة بأنها مجرد "عثرة" مؤقتة ولن تؤدي إلى انهيار أو "قتل" سوق ألعاب الحاسوب كما يروج البعض، مؤكدا أن الابتكار المستمر في تقنيات المعالجة الرسومية يظل المحرك الأساسي الذي يجذب المستخدمين رغم التحديات المالية المرتبطة بالمكونات.

كما يرى مايلز أن طبيعة سوق الحاسوب الشخصي تسمح له بالتكيف مع الأزمات بشكل أفضل من منصات الألعاب المغلقة، موضحا أن تنوع الخيارات المتاحة للمستخدمين من حيث الميزانية والمواصفات يضمن استمرارية تدفق الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي من صناعة الترفيه.

وشدد المدير التنفيذي على أن الطلب المتزايد على الحواسيب القوية لتشغيل الألعاب الحديثة يعزز ثقة الشركات المصنعة في تجاوز الأزمات السعرية، معربا عن تفاؤله بعودة استقرار الأسعار تدريجيا مع تحسن وتيرة الإنتاج العالمي في المصانع الكبرى المتخصصة.

وخلص المتحدث إلى أن الشغف العالمي بالألعاب الإلكترونية يتجاوز عقبات التكلفة المادية في المدى الطويل، مؤكدا أن منصة الحاسوب ستظل الوجهة الأولى للابتكار والتميز التقني، مما يجعلها محصنة ضد الأزمات العابرة التي قد تصيب بعض مكونات الأجهزة.