واتساب يغير تجربة البحث عن الصور المتحركة للأبد

في خطوة وصفت بأنها الأكبر في تاريخ "دردشات" التطبيق منذ سنوات، أطلقت منصة واتساب (WhatsApp) تحديثا جذريا لنظام البحث عن الصور المتحركة (GIF) والوسائط المتعددة.

هذا التحول لم يأت فقط كنوع من التجديد الجمالي، بل كضرورة تقنية فرضتها التغيرات في سوق محركات البحث الرقمية، مما يمهد الطريق لتجربة مستخدم أكثر ذكاء وتفاعلية.

وداعا تينور مرحبا بمحرك كليبي

الخبر الأبرز الذي تصدر العناوين التقنية هو قرار شركة "ميتا" (Meta) استبدال محرك البحث الشهير "تينور" (Tenor) -المملوك لشركة غوغل (Google)- بمنصة جديدة صاعدة تدعى "كليبي" (Klipy)، وهذا التغيير جاء بعد إعلان "تينور" عن خططها لإيقاف واجهة برمجة التطبيقات "آيه بي آي" (API) القديمة التي كان يعتمد عليها واتساب لسنوات طويلة.

وبموجب هذا التحديث، سيلاحظ المستخدمون في النسخ التجريبية والنهائية ظهور علامة "كليبي" أسفل الصور المتحركة عند البحث عنها.

والميزة هنا ليست فقط في تغيير المزود، بل في سرعة الاستجابة ودقة النتائج، حيث توفر "كليبي" مكتبة ضخمة من المحتوى المتجدد الذي يتناسب مع الاهتمامات الشائعة (التريندات) العالمية واللحظية.

ولطمأنة المستخدمين، أكدت واتساب أن محرك "غيفي" (Giphy) سيظل متاحا كخيار بديل، مما يضمن عدم حدوث أي فجوة في المحتوى المتاح.

ما وراء الصور المتحركة؟

لم يتوقف التحديث عند تبديل المحركات، بل امتد ليشمل "هيكلة" نظام البحث داخل التطبيق بالكامل، حيث يعاني الكثير من المستخدمين من صعوبة الوصول إلى وسائط قديمة وسط آلاف الرسائل، وهنا تدخلت واتساب بميزات الفلترة المتقدمة، وهي:

البحث الزمني الدقيق : أصبح بإمكان المستخدمين الآن البحث عن الصور والروابط والصور المتحركة (GIF) بناء على تاريخ محدد عبر أيقونة "التقويم" التي تم دمجها في شريط البحث.

: أصبح بإمكان المستخدمين الآن البحث عن الصور والروابط والصور المتحركة (GIF) بناء على تاريخ محدد عبر أيقونة "التقويم" التي تم دمجها في شريط البحث. تخصيص الفئات : بدلا من البحث العام، يتيح التحديث الجديد فلاتر مخصصة (المستندات، والروابط، والصور المتحركة، والملفات الصوتية)، مما يقلل الوقت المستغرق في العثور على ملف معين بنسبة تصل إلى 40%.

: بدلا من البحث العام، يتيح التحديث الجديد فلاتر مخصصة (المستندات، والروابط، والصور المتحركة، والملفات الصوتية)، مما يقلل الوقت المستغرق في العثور على ملف معين بنسبة تصل إلى 40%. واجهة مستخدم انسيابية: تم تحسين شريط البحث ليصبح أكثر استجابة، مع معاينة فورية للصور المتحركة قبل إرسالها، مما يمنع حدوث أخطاء في اختيار المحتوى المناسب للسياق.

الإضافة الأكثر إثارة للجدل والإعجاب في آن واحد هي دمج قدرات "ميتا إيه آي" (Meta AI) ضمن عملية البحث، حيث لم يعد البحث مقتصرا على ما هو "موجود" مسبقا، بل امتد ليشمل ما يمكن "صنعه".

ومن خلال ميزة "إيماجين" (Imagine) المدمجة، يمكن للمستخدم كتابة وصف بسيط مثل "قطة ترتدي نظارة شمسية وترقص في الفضاء"، ليقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء صورة متحركة فريدة (AI-generated GIF) في ثوان معدودة، وهذه الميزة تقضي تماما على محدودية النتائج التقليدية وتجعل المحادثات أكثر شخصية وإبداعا.

ويرى الخبراء في موقع دبليو إيه بيتا إنفو (WABetaInfo) أن واتساب تسعى لتقليل اعتمادها على خدمات غوغل، مثل "تينور"، وتعزيز نظامها البيئي المستقل، كما أن المنافسة الشرسة مع تطبيق "تيليغرام" ، الذي يشتهر بمرونة فائقة في التعامل مع الملصقات والصور المتحركة (GIF)، دفعت واتساب لتسريع وتيرة هذه التحديثات لضمان بقائها كمنصة التواصل الأولى عالميا.