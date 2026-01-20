انفجار بمقر شركة روكستار.. هل سيتأجل طرح جي تي إيه 6؟

عانت شركة "روكستار" (Rockstar) الشهيرة من انفجار في مقر الشركة الشمالي الرئيسي بمدينة إدنبرة، مما تسبب في استدعاء فرق الإطفاء والشرطة والإسعاف إلى مقر الحادث، وفق تقارير إعلامية متنوعة.

ويؤكد المتحدث الرسمي باسم الشركة أن الانفجار حدث بسبب عطل في غرفة مراجل التدفئة، وهو ما أدى لوقوع أضرار في المبنى المخصص للشركة ومحتوياته.

وتعد شركة "روكستار" من كبار مطوري الألعاب في المملكة المتحدة، ومسؤولة عن تطوير مجموعة متنوعة من الألعاب البارزة مثل "جي تي إيه" و"ريد ديد ريدمشن".

وأثار الانفجار مخاوف اللاعبين الذين ينتظرون طرح الجزء السادس من سلسلة "جي تي إيه" (GTA) بفارغ الصبر خلال العام الجاري، وذلك خوفا من تأجيل اللعبة لفترة أخرى.

ويشير تقرير منفصل من موقع "غيم إنفورمر" (Game Informer) إلى أن لعبة "جي تي إيه 6" تعرضت لعدد كبير من التأجيلات منذ الإعلان عنها للمرة الأولى في عام 2023، وكان من المفترض أن تصدر في العام الماضي، ولكن تم تأجيلها إلى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.

هل يتم تأجيل "جي تي إيه 6″؟

عاود مكتب "روكستار" المتضرر افتتاح أبوابه واستقبال موظفيه بعد ساعات من حدوث الانفجار، وأكد المتحدث الرسمي للشركة في حديثه مع موقع "غيم إندستري" (Gameindustry) الأميركي أن الاستوديو عاد للعمل بكامل قوته.

وبينما لم يتطرق التصريح إلى شائعات التأجيل أو المخاوف المتعلقة بتأجيل اللعبة، إلا أن مجرد عودة الاستوديو للعمل تنفي وجود تأجيل حاليا للعبة.

ويتزامن حدوث هذا الانفجار مع شائعات أخرى ظهرت في الأيام الماضية حول تأجيل "جي تي إيه 6" لكون جزء كبير من محتوى اللعبة غير جاهز بعد، وفق تقرير نشره موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ" (Interesting Engineering) التقني الأميركي.

إعلان

ويؤكد تقرير منفصل نشره موقع "صن داي غارديان" (Sunday Guardian) البريطاني أن اللعبة ستصدر في موعدها الرسمي هذا العام لغياب أي تصريحات أو بيانات حول تأجيل موعد الطرح، ولكن ترقب اللاعبين يجعلهم متخوفين من أي شائعات تظهر حول اللعبة.

كما أن الشركة أكدت أن الفرق الرئيسية المسؤولة عن تطوير اللعبة عاودت أعمالها بشكل تام في مكتب إدنبرة عقب حدوث الحريق، وهو ما يؤكد أن الجدول الزمني لطرح اللعبة ما زال قائما.

وتجدر الإشارة إلى أن "روكستار" واجهت مجموعة من التظاهرات الاحتجاجية عقب فصل مجموعة من الموظفين في الاستوديو حسب تقرير الموقع، الأمر الذي زاد من خشية اللاعبين تأجيل طرح الجزء الجديد من اللعبة الشعبية.