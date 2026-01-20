الروبوتات الصينية تصل مصانع "إير باص" في أحدث صفقاتها

أعلنت شركة الروبوتات الصينية "يو بي تيك" (UBtech) دمج روبوتاتها البشرية ضمن مصانع عملاق صناعة الطائرات الأوروبي "إيرباص"، في خطوة مفيدة للطرفين وفق تقرير مجلة "فوربس" الأميركية.

وتتسق هذه الخطوة مع جهود "يو بي آي تيك" الصينية لتوسيع نشاطها خارج الحدود الصينية ودمج روبوتاتها بشكل كامل في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية حول العالم.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تصل فيها روبوتات "يو بي تيك" إلى خطوط الإنتاج والمصانع، إذ أتمت الشركة صفقة في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع شركة "تكساس إنسترومنتس" (Texas Instruments) الأميركية لصناعة الشرائح وأشباه الموصلات وفق تقرير موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" (South China Morning Post) التايواني.

ويؤكد التقرير أن الشركة الأميركية بدأت في استخدام الروبوتات بالفعل ودمجها بشكل مباشر في خطوط الإنتاج التابعة لها منذ تسلمها لها.

وكذلك قامت شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية لصناعة السيارات بدمج روبوتات "يو بي تيك" بشكل كامل في خطوط الإنتاج الخاصة بها لتسريع عملية الإنتاج.

وكانت الشركة كذلك تعاونت في وقت سابق مع السلطات الصينية لاستخدام الروبوتات في حراسة الحدود الصينية الفيتنامية.

ووقع اختيار "إيرباص" وفق تقرير "فوربس" على نموذج روبوتات "واكر إس2" (Walker S2) الذي تتباهى به "يو بي تيك" كونه أول روبوت في العالم قادر على تغيير بطاريته بنفسه حسب التقرير.

ويأتي الروبوت بتصميم بشري كامل وطول يتخطى 170 سم ووزن 70 كيلوغراما، وهو قادر على التحرك بسرعة مترين في الثانية الواحدة.

ويستطيع الروبوت تحريك يديه بشكل حر حتى 11 درجة من درجات الحرية، فضلا عن قدرته على حمل 7.5 كيلوغراما في كل يد وكيلوغرام واحد في الإصبع الواحد.

وكانت الشركة كشفت عن الروبوت للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستطاعت منذ ذلك الوقت شحن أكثر من ألف روبوت، مما يضعها في المرتبة الثالثة خلف بقية الشركات الصينية وتحديدا "آغيبوت" و"يونيتري".

ويؤكد تقرير "فوربس" أن "واكر إس2" مصمم خصيصا للعمل في بيئات المصانع الإنتاجية بمختلف أنواعها، لذلك تعد الشراكة مع "إيرباص" خطوة منطقية لاختبار كفاءة الروبوت ونجاحه.

وتسعى الشركة لإنتاج وشحن أكثر من 5 آلاف روبوت خلال العام الجاري مع تطلعات بالوصول إلى 10 آلاف روبوت خلال العام المقبل.

وتصل تكلفة الروبوت الواحد إلى 112 ألف دولارا تقريبا، وذلك بسبب المزايا المتنوعة التي تضيفها الشركة داخله,

ومن الجدير بالذكر أن الطلب يتزايد على الروبوتات المصنوعة من الشركات الصينية في حين ما زالت مثيلاتها الغربية متأخرة قليلا في هذا القطاع، حيث يؤكد تقرير سابق أن 80% من الروبوتات المباعة في العالم هي صينية المنشأ لشركات "آغيبوت" و"يونيتري" و"يو بي آي تيك".