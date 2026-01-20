اجعل خاصية البحث في ويندوز 11 أفضل عبر هذه الأداة

أتاحت شركة مايكروسوفت الأميركية بشكل سري أداة جديدة في نظام التشغيل ويندوز 11 ضمن مجموعة أدوات "باور تويز" (PowerToys)، وهي الأدوات التي تضيف العديد من المزايا إلى أنظمة "ويندوز" بشكل عام، وفق تقرير موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني.

وتعمل الأداة بشكل يحاكي أداة شريط البحث في أنظمة "ماك أو إس" (macOS)، وهي تعد من أشهر الأدوات المتاحة في النظام.

ولكن كيف يمكنك استخدام هذه الأداة السرية وتفعيلها داخل نظام "ويندوز" الخاص بك؟ وماذا تقدم لك هذه الأداة الجديدة كليا؟

ما هو شريط البحث في أنظمة "ماك"؟

تملك أنظمة "ماك" ميزة تدعى "شريط البحث"، وهي ميزة تحاكي آلية البحث في هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" اللوحية، أي أنها تتيح لك البحث في كافة الملفات والمصادر الموجودة داخل الجهاز من خلال واجهة واحدة فقط.

ويعني هذا أنك تستطيع البحث في الإنترنت أو البحث عن التطبيقات أو الملفات أو حتى الصور والنصوص من خلال هذا الشريط.

ويختلف هذا الأمر كثيرا عن ميزة البحث الموجودة في أنظمة ويندوز، إذ إن كل جزء من النظام له شريط البحث الخاص به، أي أنك تحتاج إلى فتح مجلد التطبيقات للبحث عن تطبيق أو فتح مجلد ما للبحث عن الصور والمستندات، وهكذا.

وتقوم الأداة الجديدة من مايكروسوفت بتوحيد تجربة البحث وتتيح لك البحث في أي مكان داخل النظام عبر ضغطة زر واحدة.

كيف يمكنني تفعيل ميزة البحث المحسنة؟

تفعيل الميزة الجديدة سهل للغاية، وهو يتطلب تثبيت الأداة الجديدة من مايكروسوفت، ولحسن الحظ يمكنك تثبيتها بسهولة عبر كتابة أمر واحد مباشرة في واجهة الأوامر الخاصة بالنظام.

وحتى تتمكن من تفعيل الميزة الجديدة، قم باتباع الخطوات التالية، بحسب ما يوضح موقع "ويندوز سنترال" التقني الأميركي:

قم بفتح واجهة الأوامر ثم منحها صلاحيات تثبيت التطبيقات كمدير.

بعد ذلك قم بكتابة الأمر التالي في واجهة النظام، ويمكنك كتابته عبر نسخه من الأسفل:

winget install –id Microsoft.PowerToys

انتظر قليلا بعد كتابة الأمر، سيطلب منك تأكيد التثبيت ثم يبدأ في تحميل الأداة من خوادم "مايكروسوفت" وتثبيتها مباشرة.

بعد ذلك، توجه إلى إعدادات "باور تويز" عبر كتابة اسم التطبيق في شريط قائمة ابدأ ثم الضغط على زر الإعدادات.

اختر بعد ذلك أداة "كوماند باليت" (Command Palette)، وقم بتفعيل الأداة من الواجهة التي ستظهر لك.

وإن لم تغير الاختصار الرئيسي لتشغيل الأداة، يمكنك الضغط على زر علامة الويندوز في لوحة المفاتيح ثم زري "ألت" (ALT) والمسافة لتفعيل الأداة.

ماذا تفيد الأداة الجديدة؟

تتيح لك الأداة الجديدة الوصول إلى العديد من المزايا المتنوعة والمختلفة، كما أنها تضم العديد من الاختصارات البرمجية والأوامر التي يمكنك الاستفادة منها مباشرة داخل الأداة.

إعلان

ومن بين هذه الأوامر الضغط مرتين على زر علامة الاستفهام، لتقوم الأداة بالبحث في الإنترنت مباشرة.

كما تستطيع إجراء العمليات الحسابية البسيطة والتحويل بين العملات المختلفة مباشرة من داخل الأداة ودون الحاجة لزيارة أي موقع إضافي.

ويمكنك تشغيل التطبيقات وتفعيلها مباشرة داخل واجهة الأداة بشكل مباشر ودون الحاجة إلى الوصول إلى أي أداة أخرى.