"إن سي باند".. أول سوار ذكي بمعايير طبية لقياس الحرارة

في قفزة نوعية لقطاع التكنولوجيا الحيوية والأجهزة القابلة للارتداء، أعلنت شركة "ناتشورال سايكلز" (Natural Cycles) الأميركية رسميا عن إطلاق سوارها الذكي الجديد إن سي باند (NC° Band)، الذي يعد الأول من نوعه الذي يحصل على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" (FDA) كجهاز طبي مخصص لقياس درجة حرارة الجسم الأساسية بدقة متناهية، مما يمهد الطريق لمستقبل جديد في الرعاية الصحية الرقمية وتنظيم الخصوبة.

فبينما تقدم الساعات الذكية الشهيرة من شركات مثل "أبل" (Apple) و"سامسونغ" (Samsung) ميزات لمراقبة درجة الحرارة، فإن سوار "إن سي باند" ينفرد بكونه مصمما ومعتمدا كأداة تشخيصية طبية.

وبدلا من تقديم قراءات تقريبية، يستخدم السوار مستشعرات متطورة قادرة على رصد التغيرات الطفيفة جدا في درجة حرارة الجلد (Basal Body Temperature) التي تحدث خلال النوم، وهي بيانات حاسمة لتحديد نافذة الخصوبة بدقة تصل إلى 98% عند الاستخدام المثالي.

التكنولوجيا خلف السوار

يعمل السوار بتقنية القياس المستمر خلال الليل، حيث يقوم بجمع آلاف النقاط البيانية أثناء نوم المستخدم، وبمجرد الاستيقاظ، تتم مزامنة هذه البيانات تلقائيا عبر البلوتوث (Bluetooth) مع تطبيق ناتشورال سايكلز الذي يعمل بخوارزمية ذكية لتحليل هذه البيانات وتحديد الحالة الصحية والخصوبة اليومية للمستخدم.

أما أبرز المواصفات الفنية للجهاز فهي:

عمر البطارية : يصل إلى 14 ساعة يوما بشحنة واحدة فقط، مما يقلل من القلق بشأن الشحن اليومي.

: يصل إلى 14 ساعة يوما بشحنة واحدة فقط، مما يقلل من القلق بشأن الشحن اليومي. التصميم والراحة : مصنوع من مواد طبية صديقة للجلد، ومصمم ليرتدى على المعصم من الداخل لضمان أقصى درجات الثبات والدقة أثناء النوم.

: مصنوع من مواد طبية صديقة للجلد، ومصمم ليرتدى على المعصم من الداخل لضمان أقصى درجات الثبات والدقة أثناء النوم. الأمان والخصوصية: مجهز بنظام تشفير بيانات متقدم "إن سي سيكيور" (NC° Secure) لضمان سرية المعلومات الصحية للمستخدمين.

كما لا ينظر إلى "إن سي باند" كمجرد أداة لقياس الحرارة، بل كجزء من "منظومة منع الحمل الرقمي" الوحيدة الحاصلة على ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه"، حيث يهدف الجهاز إلى تقديم بديل آمن وغير هرموني لوسائل تنظيم الأسرة التقليدية، معتمدا بالكامل على فهم لغة الجسد البيولوجية بدلا من التدخلات الدوائية.

ويقول الخبراء أن هذا السوار يمثل تحديا مباشرا لشركات التقنية الكبرى، حيث أثبتت شركة "ناتشورال سايكلز" أن التخصص في تقديم حلول طبية معتمدة قد يتفوق على الأجهزة متعددة الأغراض التي تفتقر للدقة الطبية الصارمة.

ويتوقع خبراء الصحة الرقمية أن يفتح نجاح "إن سي باند" الباب أمام موجة جديدة من الأجهزة التي تراقب ضغط الدم ومستويات السكر بطرق غير جراحية ومعتمدة رسميا.