"أوبن إيه آي" تنوي طرح جهازها الغامض هذا العام

تستعد "أوبن إيه آي" لطرح أول أجهزتها الموجهة للمستخدمين في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفق تقرير وكالة "أكسيوس" الإخبارية.

ويعد الجهاز الغامض الذي تنوي الشركة طرحه أول ثمار الاستحواذ الذي تم منذ عدة سنوات على شركة المصمم السابق لآيفون جوني إيف.

ولا توجد حتى الآن أي معلومات عن ماهية الجهاز الجديد أو الخدمات التي يقدمها للمستخدمين، كون الشركة أحاطته منذ البداية بهالة من الغموض والسرية.

ويأتي هذا التأكيد على موعد طرح الجهاز على لسان كبير مسؤولي الشؤون العالمية في "أوبن إيه آي" كريس ليهان أثناء مقابلته ضمن فعاليات "أكسيوس هاوس دافوس".

وتعد هذه المرة الأولى التي يؤكد أحد كبار موظفي الشركة فيها على موعد طرح الجهاز الجديد، إذ لم يقدم المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان أو حتى موظفو الشركة أي معلومات مؤكدة سابقا حول هذا الجهاز.

ويشير تقرير نشره موقع "غيزمودو" التقني الأميركي إلى أن موعد طرح الجهاز سيكون في سبتمبر/أيلول المقبل أو بالقرب منه، ويجعله هذا يتزامن مع موعد طرح آبل لهواتفها الجديدة.

ويؤكد تقرير "أكسيوس" أن الجهاز سيكون صغيرا دون وجود شاشة، إذ وصفه سام ألتمان في وقت سابق بكونه "مسالما" أكثر من الهواتف المحمولة التقليدية.

ومن جانبه، أوضح ليهان أن "أوبن إيه آي" تتطلع لطرح عدة أجهزة خلال هذا العام، وقال "هذا هو الجدول الزمني الأكثر ترجيحا، فسنرى كيف ستسير الأمور".

ماذا سيكون جهاز "أوبن إيه آي" الغامض؟

تتسق الشائعات عن قرب طرح الجهاز مع أنباء أخرى ظهرت سابقا، ومن بينها تقرير موقع "تيك كرانش" (techcrunch) التقني.

وبينما لا توجد تقارير أو معلومات مؤكدة حول نوع الجهاز الذي تفكر الشركة في طرحه، إلا أن شائعات انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة تشير إلى أنه سماعة ذكية.

ويذكر تقرير "تيك كرانش" أن "أوبن إيه آي" نقلت بعض الفرق الهندسية والبرمجية لديها لتعمل على نموذج صوتي جديد ومحسن، وهو ما يشير إلى أن الجهاز الجديد قد يعتمد على هذا النموذج الجديد.

من ناحية أخرى، يضيف تقرير منفصل من موقع "9 تو 5 ماك" (9to5Mac) التقني الأميركي أن الشركة تنوي طرح عائلة متكاملة من الأجهزة التي تكمل بعضها البعض.

وكانت التقارير أشارت سابقا إلى أن جهاز "أوبن إيه آي" قد يكون قلما مزودا بمكبر صوت وميكروفون وقدرات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن كونه سماعات لاسلكية ذكية مصممة لمواجهة "إير بودز" حسب تقرير موقع "غيزمودو".