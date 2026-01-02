كيف يغير "بلود نوت برو" المدعوم بالذكاء الاصطناعي طريقة تدوين الاجتماعات؟

كم مرة خرجت من اجتماع مهم لتكتشف لاحقا أن بعض التعليمات أُسيء فهمها، أو أن قرارا رئيسيا لم يُسجل بدقة؟ التفاصيل المفقودة قد تكلف فرق العمل أكثر من مجرد وقت ضائع، فقد تعني فرصا ضائعة أو أخطاء في التنفيذ.

هنا يأتي "بلود نوت برو" (Plaud Note Pro)، من شركة "بلود إيه آي" (Plaud ai) أداة متكاملة بحجم بطاقة ائتمان تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على تسجيل الاجتماعات والمكالمات والمقابلات، ثم تحويلها إلى ملخصات دقيقة وتقارير ذكية.

يجمع الجهاز بين تصميم أنيق مع شاشة "أموليد" (AMOLED) ودعم "ماغ سايف" (MagSafe)، وبين برمجيات متطورة تقلل من الأخطاء وتغني عن الورق.

ومع أكثر من مليون مستخدم في 170 دولة للجيل السابق من الجهاز، يأتي "بلود نوت برو" ليخطو خطوة أبعد نحو تدوين أكثر ذكاء وفعالية.

دقة في التسجيل تليق بأستوديو

لا يقتصر "بلود نوت برو" على تسجيل الاجتماعات، بل يرفع التجربة إلى مستوى أستوديو احترافي، فالجهاز بحجمه الفائق النحافة، 2.9 مليمتر فقط، بمقاسات بطاقة "إيه إم إي إكس" (AMEX)، قادر على تسجيل الصوت بجودة عالية مع عزل ذكي للضوضاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

التحدي الأكبر كان في الطاقة، لكنّ فريق "بلود" نجح في دمج بطارية تكفي لتشغيله حتى 30 ساعة متواصلة، في إنجاز هندسي لافت.

يقول ناثان شو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بلود إيه آي" "في بيئات العمل عالية الضغط اليوم، فقدان السياق خطير بقدر تفويت موعد نهائي. جهاز بلود نوت برو ليس مجرد أداة لتدوين الملاحظات، بل شريك فكري يضيف الهيكلية والوضوح والقابلية للتطبيق للمحادثات اليومية."

وبفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي، المتقدمة، بما في ذلك "جي بي تي-5″ (GPT-5)، و"جيميناي 2.5 برو" و"كلود سونيت 4″ (Claude Sonnet 4)، يستطيع الجهاز التقاط المحادثات بوضوح حتى من مسافة 5 أمتار.

وهو ما ينتج عنه حرية كاملة للمشاركين في التركيز على النقاش، بينما يتولى الجهاز توثيق كل كلمة وتحويلها لاحقا إلى ملاحظات دقيقة ومرتبة.

مواجهة تحديات الاجتماعات الجماعية

واحدة من أكبر المشكلات عند تسجيل المحادثات، خاصة في بيئة جماعية، هي وضوح الصوت. وللتغلب على ذلك، يستخدم "بلود نوت برو" تقنية "أكوستيك إيه آي بيمفورمينغ" (Acoustic AI Beamforming)، التي تمكنه من عزل المتحدث بذكاء وترشيح أي ضوضاء في الخلفية. هذه التقنية تضمن التقاط أصوات متعددة بوضوح حتى في البيئات الصاخبة.

في قلب الجهاز يكمن ما تسميه الشركة "بلود إنتليجنس" (Plaud Intelligence)، نظام الذكاء الاصطناعي المصمم لالتقاط وربط كل جانب من جوانب المحادثة.

ويمكن للجهاز تسجيل الصوت، وإنشاء ملاحظات رقمية دقيقة، وحتى التقاط الصور بالتزامن مع كاميرا هاتفك الذكي، ما يضمن توثيقا متكاملا لكل اجتماع وتحويله إلى معلومات قابلة للتحليل واتخاذ القرار.

تحويل النقاشات إلى رؤى

يمزج "بلود نوت برو" بين العتاد المتطور والبرمجيات الذكية لنسج تجربة متكاملة تأخذ في الاعتبار الزمن والسياق. ولا يقتصر دوره على تسجيل الاجتماعات فحسب، بل يخلق استمرارية بين النقاشات، ويتتبع الموضوعات المتكررة، ويكتشف الأنماط الخفية ذات القيمة.

تقول "بلود إيه آي" إن الجهاز قادر على إنتاج ملخصات متعددة الأبعاد تبدأ من نظرة سريعة، مرورا بملخصات تفصيلية وسجلات القرارات وعناصر العمل، وصولا إلى تقارير مخصصة بحسب الأدوار.

ومع مرور الوقت، يبني نظام "بلود إنتليجنس" شبكة ديناميكية من الأفكار تتوسع كلما زاد الاستخدام، ويقف خلف ذلك تطبيق الهاتف الذكي الجديد "بلود 3.0" (Plaud 3.0)، الذي يعتبر أكبر ترقية برمجية في تاريخ "بلود" الممتد لثلاث سنوات.

ويوفر التطبيق قدرات شاملة لإدارة 4 أنواع من المدخلات، وهي الصوت، والنصوص، والصور الملتقطة عبر الهاتف الذكي، بالإضافة إلى زر "اضغط للتسليط" (Press to Highlight) الذي يتيح للمستخدمين تمييز اللحظات المهمة أثناء المحادثة.

بهذه الطريقة يحصل الذكاء الاصطناعي على إشارات إضافية حول ما يجب التركيز عليه، ليجمع كل ذلك في سجل واحد غني بالسياق وأكثر ذكاء.

من خلال الملخصات متعددة الأبعاد، يمكن للمستخدم توليد نظرات عامة سريعة، ورُؤى متعمقة، وسجلات قرارات، أو تقارير مخصصة يمكن مشاركتها مباشرة مع المشاركين.

ويتيح التطبيق أيضا طلب إجابات سريعة مرتبطة بالمصدر يمكن تتبعها بسهولة إلى النصوص أو الملاحظات، مع خيار الحفظ بنقرة واحدة لتحويل أي إجابة إلى ملخص أو رؤية جديدة فورا.

112 لغة ومتحدث واحد

يمكن لتطبيق "بلود 3.0" نسخ الاجتماعات والمحادثات بـ112 لغة، مع تمييز كل متحدث بشكل منفصل لضمان وضوح السياق الكامل لكل محادثة.

كما يوفر التطبيق أكثر من ألفيْ قالب احترافي لإنتاج ملخصات مصممة حسب الدور أو السياق أو المهنة أو سير العمل، مع إمكانية إنشاء قوالب مخصصة ومشاركتها مع مستخدمي "بلود" الآخرين.

كما تشمل الميزات "إسأل بلود" (Ask Plaud)، التي تمكن المستخدمين من طرح أسئلة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، مع الحصول على إجابات دقيقة وسريعة باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، لتصبح كل الاجتماعات أكثر وضوحا وقابلية للتطبيق، مهما كانت اللغة أو الخلفية.

يبلغ سعر "بلود نوت برو" 179 دولارا أميركيا، ويتوفر للطلب عبر موقع "بلود" الإلكتروني.

تأتي كل خطة مع وحدة مجانية توفر 300 دقيقة استخدام شهريا، أما لأولئك الذين يحتاجون لمزيد من الوقت، فتتوفر خطة "برو بلاي" (Pro Play) التي تمنح 1200 دقيقة شهريا مقابل 99.99 دولارا سنويا.

وعلى الرغم من التزام "بلود" بالامتثال الكامل للائحة حماية البيانات العامة (GDPR) وتوفير خيارات للتحكم في البيانات، مثل التخزين المحلي، أو عبر السحابة وفترات الاحتفاظ المخصصة، إلا أن بعض المستخدمين أعربوا عن مخاوفهم بشأن خصوصية البيانات الصوتية والمعالجة بسبب اعتماد الجهاز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في توثيق المحادثات، كما أن مسألة السعر مقارنة بالميزات، قد تجعل بعض المستخدمين يترددون في الاستثمار فيه.