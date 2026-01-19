لماذا تأخر إطلاق"سيري" الذكية؟

في عالم التكنولوجيا حيث تقاس الإنجازات بالثواني ويعتبر السبق هو العملة الأغلى، اختارت شركة "آبل" (Apple) أن تسلك دربا مختلفا، فبينما تسابقت شركات وادي السيليكون لإطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في سباق محموم، فضلت آبل التريث، لدرجة أن النسخة الأكثر تطورا من مساعدها الشخصي "سيري" (Siri) تأخرت عن موعدها الأصلي لأكثر من عام.

هذا التأخر الذي اعتبره البعض في البداية تراجعا، يبدو اليوم وكأنه استراتيجية جعلت من سيري المنافس الأكثر نضجا وأمانا في السوق، وفق بعض المراقبين.

لماذا طال الانتظار؟

لم يكن تطوير "ذكاء آبل" (Apple Intelligence) مجرد تحديث برمجي روتيني، بل كان بمثابة إعادة بناء للجهاز العصبي لنظام التشغيل" آي أو إس" (iOS)، فالأزمة الحقيقية التي واجهت آبل كانت تتمثل في سؤال عن كيفية توفير ذكاء اصطناعي فائق القدرة يعرف كل تفاصيل حياة المستخدم، دون أن يمتلك القدرة على رؤية أو تخزين هذه البيانات في خوادم الشركة؟

فقد كانت سيري القديمة تعتمد على قوالب جامدة للأوامر، بينما سيري الجديدة المنتظرة في تحديثات ربيع 2026 تعتمد على "فهم السياق الشخصي"، وهذا التحول تطلب بناء بنية تحتية ثورية تعرف بـ"الحوسبة السحابية الخاصة" (Private Cloud Compute).

وهذا النظام يضمن أن البيانات المعقدة التي لا يستطيع المعالج المحلي للهاتف معالجتها، ويتم إرسالها إلى خوادم آبل المشفرة كليا، حيث تُعالج وتحذف فورا دون أن تترك أثرا رقميا، وهذا الالتزام الصارم بالخصوصية كان العقبة الكبرى التي استهلكت شهورا من التطوير والاختبار، وهو ما يفسر لماذا لم تكن آبل مستعدة لإطلاق النظام قبل التأكد من صلابته.

والمتأمل في تاريخ آبل يدرك أنها نادرا ما تكون الأولى في إطلاق التقنيات، لكنها غالبا ما تكون الأفضل في صقلها، وتأخير سيري مكن الشركة من تجنب ظاهرة "الهلوسة الرقمية" التي عانت منها النماذج المنافسة في بداياتها.

فبينما كانت المساعدات الأخرى تقترح أحيانا معلومات طبية خاطئة أو تؤلف حقائق تاريخية، ركزت آبل على بناء "مساعد إجرائي" (Action-oriented Assistant).

وتقول آبل إن الهدف من سيري في 2026 ليس مجرد الدردشة، بل التنفيذ، وبفضل التأخير حصل المطورون على وقت كاف لدمج أدواتهم عبر بروتوكول "آب إنتنتس" (App Intents)، وهذا يعني أن سيري عند إطلاقها الكامل ستكون قادرة على الغوص داخل تطبيقات الطرف الثالث.

فعلى سبيل المثال سيصبح بإمكان سيري البحث عن فاتورة في تطبيق بريد إلكتروني غير تابع لآبل، ومقارنتها بمصروفاتك في تطبيق بنكي، ثم جدولة تذكير للسداد في تطبيق مهام مستقل، وهذا الترابط العميق كان يتطلب نضجا في النظام البيئي لا يمكن تحقيقه على عجلة.

كما أن أحد أكثر الجوانب إثارة في سيري المتأخرة هو قدرتها على "إدراك ما يظهر على الشاشة" (On-screen Awareness)، حيث تمثل هذه الميزة قفزة نوعية في التفاعل بين الإنسان والآلة.

فتخيل أنك تتلقى رسالة من صديق يقترح زيارة معرض فني، وبمجرد قولك "احجز موعدا لهذا"، ستعرف سيري ما هو "هذا" من خلال قراءة محتوى الرسالة، وتحديد الموقع، وربطه بتقويمك الشخصي، وهذا المستوى من الذكاء يتطلب دقة هائلة في معالجة الرؤية الحاسوبية واللغة، وهو ما استثمرت فيه آبل وقتها الضائع لضمان تجربة مستخدم خالية من العثرات، على حد قولها.

التأخير كأداة تسويقية غير مباشرة

من الناحية الاقتصادية، كان التأخير بمثابة هدية لخطوط إنتاج آبل الجديدة، فبحلول الوقت الذي ستتوفر فيه كافة ميزات الذكاء الاصطناعي، سيكون هناك مئات الملايين من المستخدمين الذين يحملون هواتف "آيفون 16" وآيفون "17"، وهي الأجهزة التي تمتلك العتاد القوي من الرقائق من فئة برو القادرة على تشغيل هذه النماذج محليا، الأمر الذي يخلق حالة من الطلب المتراكم والجاهزية التقنية التي ستجعل من تبني التقنية الجديدة أسرع بكثير مما لو أطلقت بشكل مجزأ في عام 2024.

في ذات السياق يقول الخبراء إن "سيري" التي تظهر اليوم ليست مجرد واجهة صوتية، بل هي شريك رقمي يفهم خصوصيتك كما تفهمها أنت، ويعتقدون أن آبل أثبتت من قبل أن التأخير في سبيل الإتقان ليس ضعفا، بل هو احترام لعقل المستخدم وثقته، وفي حين كان المنافسون يهرعون لسد الثغرات في أنظمتهم، كانت آبل تبني حصنا من الخصوصية والذكاء المتكامل، حسب تصورهم.