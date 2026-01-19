غوغل تطرح تحديثا كبيرا لأداة توليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أعلنت غوغل عن مجموعة من التحديثات الجديدة التي وصلت إلى أداة توليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وتجعل هذه التحديثات الأداة تحافظ على التفاصيل والمكونات المختلفة للصور بشكل أكثر دقة واتساقا طوال مقطع الفيديو، حسب تقرير موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني الأميركي.

وأطلقت الشركة على هذا التحديث الجديد اسم "مكونات إلى فيديو" (Ingredients to Video) في إشارة واضحة إلى كون الأداة تستخدم الصور التي يتم تزويدها بها لتحولها إلى مقطع فيديو، ويمكن للمستخدم تزويد الأداة بـ3 صور مختلفة ليتم تحويلها إلى مقاطع فيديو.

وتستطيع الأداة الآن استخراج مكونات الصورة مثل الأشياء الظاهرة بها فضلا عن الخلفيات والأشخاص لدمجها مباشرة في مقطع فيديو، كما تتيح للمستخدم التحكم في المقطع الناتج وتعديله بشكل أفضل.

وأوضحت الشركة في بيانها أن التحديث يجعل مقاطع الفيديو أكثر تعبيرا وإبداعية، كما يجعلها أكثر ثراء من ناحية القصة والأصوات المولدة داخلها.

ويؤكد تقرير "ذا فيرج" أن التحديث يحافظ على شكل الشخصيات الموجودة في المقاطع واتساقها بشكل كبير عبر المقاطع المختلفة، لذلك يمكن استخدامها لبناء مجموعة متسقة ومتصلة من اللقطات المختلفة.

كما حصلت الأداة على إمكانية توليد مقاطع الفيديو الرئيسية مباشرة، وفق تقرير موقع "ساين دي" (CineD) المختص بالسينما والأفلام وأحدث التقنيات الخاصة بها.

وتستطيع الأداة توليد مقاطع الفيديو وتصديرها حتى دقة "4 كيه" (4K)، حسب تقرير الموقع، مما يزيد من كفاءة المقاطع المُولَّدة.

وتعد ميزة "مكونات إلى فيديو" من أهم المزايا الموجودة في أداة "فيو 3.1" (Veo 3.1) بشكل عام، إذ تمنح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم فيما يظهر في المقطع، بدلا من الاعتماد على قدرات الأداة لتوليد كافة تفاصيل المقاطع بشكل عام.

ويمكن استخدام الميزة الجديدة والأداة في بناء المقاطع السينمائية الاحترافية والأفلام بفضل هذه الميزة والاتساق المحسن في الأداة.

ويستطيع المستخدمون الوصول إلى المزايا الجديدة في أداة "فيو 3.1" مباشرة من خلال تطبيق "جيميناي" (Gemini)، فضلا عن دمجها في واجهة "يوتيوب" (YouTube) لصناع المحتوى للمرة الأولى منذ الإعلان عنها.

ويؤكد تقرير "ساين دي" أن "فيو 3.1" هي من أشهر أدوات توليد مقاطع الفيديو باستخدام الصور وأكثرها شعبية عبر الإنترنت كونها مدمجة بسهولة ويسر مع "جيميناي" وبقية مزايا غوغل للذكاء الاصطناعي.