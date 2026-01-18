6 إشارات إلى أن سباق الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة

يقول مراسل موقع أكسيوس في الولايات المتحدة هيرب سكريبنر إن الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة، وكان الأسبوع الماضي يعج بالحركة في السباق المتغير باستمرار بهذا المجال.

وأشار في تقرير له بالموقع إلى أن شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) أعلنت عن قدوم الإعلانات إلى "تشات جي بي تي" (ChatGPT) وطرحت شركة "آنثروبيك" (Anthropic) أداة يمكن أن تعيد تشكيل مكان العمل بشكل جذري.

وقال إن القرارات التي تتخذها أوبن أيه آي وآنثروبيك و"جيميناي غوغل" (Google Gemini) بدأت تشكل كيفية تجارب المستهلكين والعاملين والمستثمرين في طفرة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن كل خطوة تعيد ترتيب قائمة المتصدرين في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يؤثر على أماكن استثمار الناس لوقتهم وأموالهم وانتباههم.

وأورد أن جيميني، وتشات جي بي تي، اشتبكا في وقت سابق من هذا العام، والآن، دخل كلود من آنثروبيك الساحة، مما يعقد الصراع على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعرض سكريبنر ما تغيّر خلال الأسبوع الماضي كما يلي:

1-قدوم الإعلانات إلى تشات جي بي تي

أعلنت شركة أوبن إيه آي يوم الجمعة أنها ستقدم إعلانات على "تشات جي بي تي" في الأسابيع القادمة، وقال المراسل إن محادثات الشخص ستؤثر على نوع الإعلانات وسيتم وسمها بكلمة "مدفوعة الثمن".

وتقول الشركة إنها ستقدم خيارا خاليا من الإعلانات للذين يدفعون مقابل الاشتراك بالخدمة.

وأوضحت أن "أوبن إيه آي" بحاجة لكسب الكثير من المال لبناء مراكز البيانات التي تحتاجها لتوسيع استخدام الدردشة، وليس لديها مجموعة واسعة من الخدمات لتمويل الدردشة الأكثر شعبية في العالم.

2- انتشار واسع لكوويرك وفايب كودنغ

وانتشرت أداة كوويرك (Cowork) الجديدة من آنثروبيك على وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تساعد غير المبرمجين في إكمال المهام اليومية، مشيرا إلى أن بناء كوويرك تم باستخدام "كلود كود" (Claude Code)، وهو أداة البرمجة المعززة بالذكاء الاصطناعي من آنثروبيك. وبعبارة أخرى: قام كلود ببناء نفسه.

وأظهر فيديو توضيحي كوويرك وهو يعيد تنظيم سطح المكتب الفوضوي إلى مجلدات نظيفة ومرمزة، وهو ما لقي استحسان عشاق أسلوب البرمجة الذي يُطلق عليه "فايب كودنغ" (Vibe Coding)، وهو عملية بناء البرامج من خلال الأوامر.

3- وصول جيميناي إلى يوتيوب وجي ميل

أطلقت جيميناي غوغل ميزة "الذكاء الشخصي" (Personal Intelligence) الجديدة في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تتيح للأشخاص ربط تطبيقات غوغل الخاصة بهم، مثل يوتيوب وغوغل فوتوز، بتجربة مخصصة مدعومة من جيميناي.

ويتضمن ذلك أيضا إضافة ميزات جيميناي إلى جي ميل، مما يمنح 3 مليارات مستخدم ملخصات بريد إلكتروني بالذكاء الاصطناع، ومساعد كتابة بالذكاء الاصطناعي، وقدرات بحث معززة داخل صندوق بريد جي ميل.

4- الذكاء الاصطناعي لا يقتل الوظائف

الأمر المثير للاهتمام أن آنثروبيك، التي حذرت من قبل من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقضي على نصف جميع الوظائف في المستوى الابتدائي، قالت في دراسة جديدة هذا الأسبوع إن الذكاء الاصطناعي يغير الوظائف أكثر مما يلغيها.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يستحوذ على أجزاء من الوظائف، وليس على الأدوار الكاملة، مشيرة إلى أن أكبر مكاسب الإنتاجية تأتي من العمل المعقد.

ونسب الكاتب إلى أحد الخبراء قوله إن الإشراف البشري لا يزال مهما، وهذا سيؤثر على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في العمل.

5- تحذير من طفرة التشييد بالذكاء الاصطناعي

وذكر سكريبنر أن دراسة جديدة تفيد بأن الولايات المتحدة تفتقر إلى عدد كاف من العمال المهرة لدعم الطفرة المتنامية في أعمال الإنشاءات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن الطلب يزداد على مراكز البيانات والمصانع وترقيات المباني.

6- الهواتف الذكية.. سيري ومراكز البيانات

وهناك تحركات بارزة أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي تستحق المتابعة:

شاركت مايكروسوفت خطة من 5 نقاط لمعالجة مخاوف المجتمع المحلي حول مراكز البيانات، وهي نقطة احتكاك رئيسية على مستوى الولايات المتحدة.

واختارت شركة آبل منافستها غوغل لتشغيل سيري وميزات أبل الذكية الأخرى في إشارة إلى تغيرات قادمة لفائدة مستخدمي آيفون.

وقالت سامسونغ إنها تخطط لمضاعفة مجموعة هواتفها المزودة بالذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2026.

وختم سكريبنر تقريره بالقول: "من غير الواضح من الذي يفوز في سباق الذكاء الاصطناعي"، لكن الوتيرة تتسارع بدون علامات تباطؤ.