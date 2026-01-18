غوغل تعيد خدماتها إلى سوريا بعد حظر دام 14 عاما

بدأت خدمات شركة غوغل (Google) بالعودة إلى سوريا بعد أعوام من القيود التي فرضت في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأوضح وزير الاتصالات السبت أن هذا التطور يمثل إعادة فتح لمنصات التكنولوجيا العالمية الكبرى في البلاد.

وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل في حسابه عبر منصة إكس (X) للتواصل الاجتماعي إلى أن العديد من المستخدمين داخل سوريا بات بإمكانهم الآن الوصول إلى متجر غوغل بلاي (Google Play) دون الحاجة إلى استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لكسر حاجز الحظر.

وأضاف هيكل أنه من المتوقع أن تصبح معظم منصات غوغل متاحة في جميع أنحاء البلاد خلال أسابيع، مؤكدا أن فريقه يواصل العمل مع شركات التكنولوجيا الدولية لتسريع استعادة الخدمات.

وأوضح أن نحو 40 سوريا يعملون في شركة غوغل يتعاونون مع فريق الوزارة للمساعدة في تسريع هذه العملية، مشيرا إلى أن عودة منصات غوغل تتطلب موافقات قانونية وإجرائية داخل كل خدمة على حدة.

وتابع هيكل أن العملية تتبعها تعديلات فنية وبرمجية واختبارات للجودة ومن ثم إطلاق عام على مراحل.

يذكر أن معظم خدمات التكنولوجيا الكبرى كانت محظورة في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية ضد حكم نظام الأسد في 2011 نتيجة العقوبات الأميركية التي كانت تمنع شركات التكنولوجيا العالمية من تقديم خدماتها في البلاد، وبدأ السوريون منذ ذلك العام يواجهون رسالة "هذا المنتج غير متوفر في بلدك" عند محاولة الدخول إلى متجر غوغل بلاي وغيره من الخدمات.

وفي 30 يونيو/حزيران 2025 أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بإلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا "بهدف دعم الشعب السوري وحكومته الجديدة في مساعي إعادة إعمار البلاد"، ومنح السوريين "فرصة للتحول إلى دولة مستقرة ومزدهرة تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها"، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية.