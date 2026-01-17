ماسك يطالب أوبن إيه آي ومايكروسوفت بـ134 مليار دولار.. ما القصة؟

في خطوة وصفت بأنها "أكبر مواجهة قانونية في تاريخ وادي السيليكون"، تصدَّر الملياردير الأميركي ومالك شركتي تسلا وإكس، إيلون ماسك، العناوين بعد الكشف عن تفاصيل مطالبته بتعويضات خيالية تصل إلى 134 مليار دولار من شركة أوبن إيه آي (Open AI) وشريكتها الاستراتيجية مايكروسوفت.

هذه القضية، التي بدأت كخلاف حول المبادئ، تحولت اليوم إلى معركة مالية وقانونية شاملة تهدد بإعادة رسم خارطة مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وتستند دعوى ماسك، التي تم تحديث ملفاتها أمام المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بكاليفورنيا، إلى اتهام مباشر للرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي سام ألتمان وشريكه غريغ بروكمان، يزعم ماسك فيه أنه تعرض للاحتيال في عام 2015 عندما تم إقناعه بالمساعدة في تأسيس أوبن إيه آي كمنظمة غير ربحية تهدف لتطوير ذكاء اصطناعي "يفيد البشرية" ويكون "مفتوح المصدر".

لكن، وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، يرى ماسك أن الشركة خانت هذا العقد المعنوي والقانوني بتحولها إلى كيان تجاري "مغلق" يهدف لتحقيق الأرباح لصالح مايكروسوفت، التي استثمرت مليارات دولارٍ في أوبن إيه آي.

لماذا 134 مليار دولار؟

وكشف الفريق القانوني لماسك عن أرقام دقيقة للتعويضات المطلوبة، بناء على تقييمات خبراء اقتصاديين، وهي تشمل "الأرباح غير المشروعة"، التي يطالب ماسك باستردادها بمبالغ تتراوح بين 79 مليارا و134 مليار دولار.

ويرى محامو ماسك أن موكلهم قدم 60% من التمويل التأسيسي الأولي في عام 2015 (حوالي 38 مليون دولار)، وبما أن قيمة أوبن إيه آي السوقية قفزت مؤخرا إلى 500 مليار دولار بفضل التقنيات التي يقولون إن ماسك ساهم في تمويل بداياتها، فإنه يستحق حصة موازية لتلك القيمة، وفقا لمحاميه.

وبحسب المحامين فإن التقديرات تشير إلى أن أوبن إيه آي حققت "أرباحا غير مشروعة" بين 65.5 و109.4 مليار دولار، بينما حققت مايكروسوفت ما بين 13.3 و25.1 مليار دولار نتيجة لهذا "التحول التجاري".

موقف أوبن إيه آي ومايكروسوفت

من ناحيتها وصفت أوبن إيه آي، في بيان رسمي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، هذه الادعاءات بأنها: "لا أساس لها من الصحة، وتأتي ضمن حملة مضايقات مستمرة يشنها ماسك ضد الشركة بسبب نجاحها الذي لم يستطع تحقيقه عبر شركته الخاصة إكس إيه آي".

إعلان

ومن جانبها، التزمت مايكروسوفت الصمت الحذر، رغم أنها طرف رئيسي في الدعوى، حيث يزعم ماسك أن الشراكة بينها وبين أوبن إيه ىي حولت الأخيرة إلى "فرع تقني شبه تابع" للعملاق البرمجي.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر قضائية، فقد حددت القاضية إيفون غونزاليس روجر موعدا حاسما لبدء المحاكمة أمام هيئة محلفين في 27 أبريل/نيسان 2026. ومن المتوقع أن تشهد المحاكمة شهادات علنية لأبرز قادة التكنولوجيا في العالم.

ويرى المراقبون أن هذه القضية ليست مجرد نزاع على مليارات دولار، بل هي صراع على "روح" الذكاء الاصطناعي.

فبينما يرى ماسك أن التكنولوجيا يجب أن تظل مفتوحة للجميع لمنع احتكار القوة، يرى ألتمان ومايكروسوفت أن الاستثمارات الضخمة والكيانات التجارية هي السبيل الوحيد لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي آمنة وقوية.