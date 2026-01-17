الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي يبلغ 2.5 تريليون دولار هذا العام

توقعت شركة غارنتر، المتخصصة في تحليلات الأعمال والتكنولوجيا، أن يصل الإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى رقم غير مسبوق هذا العام يبلغ 2.52 تريليون دولار أميركي.

ويمثل هذا الرقم زيادة هائلة بنسبة تتجاوز 44% مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد تحول الذكاء الاصطناعي من "ميزة تنافسية" إلى "عصب أساسي" للاقتصاد العالمي.

من "التجربة" إلى "التطبيق الشامل"

ويرى المحللون أن عام 2026 سيمثل نقطة التحول من مرحلة تطوير النماذج اللغوية الكبيرة " آل آل إم أس" (LLMs) إلى مرحلة "الوكلاء المستقلين" (AI Agents)، حيث لم يعد الإنفاق مقتصرا على شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السليكون، بل امتد ليشمل قطاعات التصنيع الثقيل والطاقة والرعاية الصحية التي ضخت مئات المليارات لأتمتة عملياتها المعقدة.

وتشير التقارير إلى أن هناك 3 عوامل رئيسية ستدفع الإنفاق إلى هذا المستوى التاريخي في عام 2026، وهي:

ثورة مراكز البيانات : تخصص الدول والشركات حاليا ميزانيات ضخمة لبناء مراكز بيانات "سيادية"، فالحاجة لرقائق معالجة متطورة (مثل رقائق "إنفيديا" (Nvidia) و"إيه إم دي" (AMD)) استهلكت وحدها ما يقرب من 600 مليار دولار من إجمالي الإنفاق.

الذكاء الاصطناعي السيادي : برزت توجهات عالمية قوية من دول مثل السعودية (عبر صندوق الاستثمارات العامة ومشروع آلات) والاتحاد الأوروبي لبناء بنية تحتية محلية للذكاء الاصطناعي لتقليل الاعتماد على النماذج الأميركية.

دمج الأجهزة (Edge AI): سيشهد عام 2026 طفرة في إنتاج الهواتف والحواسيب الشخصية التي تحمل شرائح ذكاء اصطناعي مدمجة، مما ينقل المعالجة من "السحابة" إلى أجهزة المستخدمين مباشرة.

وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بحصة تبلغ حوالي 35% من الإنفاق العالمي، تليها الصين بنسبة 25%، بينما حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسرع معدل نمو سنوي بفضل الاستثمارات الحكومية الضخمة في التحول الرقمي.

ورغم هذه الأرقام المتفائلة، يحذر خبراء في "صندوق النقد الدولي" من "فجوة الذكاء الاصطناعي" بين الدول الغنية والفقيرة، حيث يتركز 80% من هذا الإنفاق في أقوى 10 اقتصادات عالمية فقط، مما قد يؤدي إلى اتساع الفوارق التنموية الدولية.