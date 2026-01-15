"غروك" يحظر توليد صور فاضحة للمستخدمين إثر الأزمة الأخيرة

أعلنت شركة "إكس إيه آي"، المطورة لروبوت الذكاء الاصطناعي "غروك" المدمج في منصة "إكس"، حظرها توليد صور فاضحة للمستخدمين، وذلك عقب تفاقم الأزمة الأخيرة التي تسبب فيها الروبوت. جاء ذلك وفق تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية.

ويتزامن هذا الإعلان مع تصريحات إيلون ماسك، المدير التنفيذي ومؤسس الشركة، الأخيرة، إذ أكد عدم علمه بتوليد النموذج صورا فاضحة للأطفال.

وتعالت أصوات الانتقاد الموجهة إلى روبوت الذكاء الاصطناعي "غروك" في أنحاء متفرقة من العالم خلال الأسابيع الماضية. كما اتخذت دول عدة إجراءات قانونية بحقه، وطالبت مجموعات حقوقية عدة بحظره من متاجر الهواتف المحمولة كلياً.

وفي تغريدة رسمية لحساب الأمان والسلامة التابع لشركة "إكس"، ذكرت الشركة أنها حظرت على "غروك" توليد الصور. ويشمل ذلك جميع المستخدمين، سواء المشتركين في النسخ المدفوعة أو المجانية من المنصة.

كما قصرت إمكانيات توليد الصور وتعديلها عبر "غروك" على المستخدمين المشتركين في منصة "إكس" فقط. وأضافت أنها حظرت أيضا توليد صور فاضحة في الأماكن التي يُعد فيها هذا الأمر مخالفا للقانون.

ويشير تقرير "غارديان" إلى أن الشركة لم توضح ما إذا كان توليد صور فاضحة لا يزال ممكنا من خلال التطبيق الخاص بروبوت "غروك"، أم أن الروبوت فقد القدرة كليا على توليد مثل هذه الصور.

من جانبه، أكد ماسك في تغريدة منفصلة أن "غروك" مبرمج لرفض الطلبات التي تتعارض مع القوانين المحلية والدولية، موضحا أنه لا يقوم بتوليد صور فاضحة بشكل آلي، بل استجابة لطلبات المستخدمين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد قوضت في الأسابيع الماضية إمكانية "غروك" على توليد صور فاضحة، لتقتصر على المستخدمين المشتركين في النسخ المدفوعة فقط. غير أن ذلك أثار استياء الخبراء والجمعيات الحقوقية، وفقا للتقرير.

إعلان

كما اتجهت المملكة المتحدة لصك قانون جديد يجرم توليد صور فاضحة دون موافقة مباشرة من مالك الصورة. وقد دفع هذا ماسك للتأكيد على أن المنصة تتعامل مع القوانين الخاصة بكل دولة على حدة.

وفي سياق متصل، أكد تقرير موقع "وايرد" الأميركي التقني، الذي نُشر مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أن تطبيق وموقع "غروك" المنفصلين يضمان وضعا أسوأ بكثير مما هو عليه في "إكس".

إذ استغله المستخدمون بوضوح لتوليد صور ومقاطع فيديو فاضحة وعنيفة لشخصيات عامة ومجهولة عدة، فضلا عن مقاطع وصور لأطفال صغار جرى توليدها باستخدام الروبوت.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الأزمة الأولى التي يواجهها "غروك"، فقد واجه في العام الماضي أزمة كبيرة بسبب الهلوسة المستمرة والتغريدات العنصرية.