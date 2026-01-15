الذكاء الاصطناعي يدخل سيارات "فولفو" عبر "جيميناي"

أعلنت شركة صناعة السيارات السويدية "فولفو" في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، عن طرح الجيل القادم من سياراتها الكهربائية مدمجاً بمساعد الذكاء الاصطناعي "جيميناي"، بدءا من طراز "إي إكس 60" الذي ستكشف عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشير تقرير نشره موقع "آرس تكنيكا" التقني الأميركي إلى أن السيارة القادمة من "فولفو" ستُزوّد بحواسيب مدمجة قادرة على معالجة أكثر من 250 تريليون عملية في الثانية الواحدة، وذلك ضمن نظام السيارة الجديد الذي أطلقت عليه اسم "هيوجن كور" تيّمنا بالأساطير النوردية القديمة.

وتحمل هذه التسمية إشارة إلى الغربان التي كانت تعمل كأدوات لجمع المعلومات لصالح "أودين" في الأساطير النوردية القديمة. وليست هذه المرة الأولى التي تستلهم فيها "فولفو" من الأساطير النوردية، فقد أكد ألوين باكينينس، رئيس قسم هندسة البرمجيات في الشركة، أن المصابيح الأمامية للسيارة تشبه مطرقة "ثور" من الأساطير ذاتها، وذلك وفقا لما ورد في تقرير الموقع.

وتعتزم الشركة دمج "جيميناي" بشكل كامل مع مختلف أنظمة السيارة، لا يقتصر على النظام الترفيهي فحسب، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "ذا درايف" البريطاني المتخصص في السيارات، إذ سيتيح هذا النموذج للمستخدمين إدارة مهام السيارة المتنوعة دون الحاجة إلى أوامر صوتية محددة.

وتستند المنظومة الذكية الجديدة في السيارة إلى منصة "سناب دراغون" المخصصة للسيارات من شركة "كوالكوم"، مما يمنح السيارة قدرات تضاهي تلك الموجودة في الهواتف الرائدة والحواسيب المحمولة.

وتعمل المنظومة الجديدة على دمج جميع مستشعرات السيارة وأنظمة الحركة والأمان المتاحة فيها، لتحويلها إلى سيارة ذكية متكاملة، كما تيسر على المستخدم التواصل مع السيارة والتحكم في خياراتها المتعددة.

ولا يقتصر هذا الأمر على مستشعرات السيارة الواحدة فحسب، بل تؤكد الشركة في بيانها أن جميع سيارات طراز "إي إكس 60" ستكون متصلة فيما بينها، مما سيمكنها من تبادل المعلومات حول حالة الطرق والحوادث والمستجدات المختلفة بسهولة ويسر.

وستتلقى منظومة السيارة تحديثات هوائية مباشرة لعدة سنوات قادمة، لكنها لم تكشف عن نيتها في إعادة استخدام مكونات من هذه المنظومة في طراز "إي إكس 90" أو غيره من السيارات.

وتجدر الإشارة إلى أن "فولفو" ليست الشركة الوحيدة التي قررت التعاون مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، فقد سبقتها في ذلك "مرسيدس-بنز" وفقاً لبيان المجموعة الصادر في يونيو/حزيران 2023.

"غوغل" توسع نفوذها

يتزامن إعلان "فولفو" هذا مع إعلان رسمي من "غوغل" عن تعاونها مع "آبل" بهدف تقديم خدمات "جيميناي" مباشرة داخل أجهزة "آبل"، وذلك من خلال تطوير مساعدها الصوتي "سيري" الجديد.

وتعزز هذه الخطوات من نفوذ "غوغل" في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتسهم في تعويد المستخدمين على أنظمتها الخاصة.