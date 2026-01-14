"ميتا" تقلص عدد العاملين بقسم الواقع الافتراضي.. هل تتخلى عنه؟

تنوي شركة "ميتا" الأميركية التخلي عن 10% من إجمالي القوة العاملة بقسمها للواقع الافتراضي المعروف باسم "ريالتي لابس" (Reality Labs)، وذلك في إطار توجهات الشركة الجديدة، وفق تقرير وكالة "بلومبيرغ".

وتفيد الأنباء بأن موجة التسريح الأولى تشمل نحو ألف موظف، من المقرر إبلاغهم بذلك في الأيام المقبلة، مع توقعات بوصول إجمالي العدد إلى 1500 موظف، وذلك بالنظر إلى أن القسم يضم 15 ألف موظف.

يُعد قسم "ريالتي لابس" مسؤولا عن منتجات "ميتا" المستقبلية التي أولاها الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ اهتماما كبيرا في السنوات الماضية، بدءا من نظارات الواقع الافتراضي المتنوعة من فئات "أوكيلوس" (Oculus) وصولا إلى النظارات الذكية مثل نظارة "راي بان".

ولا يعني هذا تخلي "ميتا" كليا عن تطوير عالمها الافتراضي "ميتافيرس" (Metaverse)، بل يجري تحويله إلى تجربة مخصصة للهواتف المحمولة، بدلا من الحاجة إلى نظارات الواقع الافتراضي لتجربته، وذلك وفق مذكرة داخلية من كبير مسؤولي التكنولوجيا أندرو بوسورث.

كما قررت الشركة إعادة تسمية القسم ليصبح "هورايزون" (Horizon) بدلا من "ريالتي لابس"، ويشدد كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة ميتا أندرو بوسورث، على أن القسم الجديد سيعمل بجهد مضاعف لتقديم تجربة فريدة على الهواتف المحمولة.

وتعتزم "ميتا" إغلاق 3 استوديوهات ألعاب داخلية من أصل 5 تابعة لها، وقد قدمت هذه الاستوديوهات عدة ألعاب للواقع الافتراضي في السنوات الماضية، من أبرزها لعبة "ريزيدينت إيفل 4" (Resident Evil 4) الشهيرة.

وفي سياق متصل، ربط تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية بين عمليات الإقالة في قسم الواقع الافتراضي وتصاعد إنفاق "ميتا" في قطاع الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الشركة أنفقت أكثر من 14 مليار دولار في العام الماضي لتعيين مؤسس شركة "سكيل إيه آي" (Scale AI) والاستحواذ على شركته.

من جانبها، أكدت "ميتا" على لسان متحدثها الرسمي عزم الشركة تعزيز استثماراتها في قطاع المنتجات القابلة للارتداء والمعززة بالذكاء الاصطناعي، وفق تقرير "سي إن بي سي".

وقد شهدت منتجات "ميتا" القابلة للارتداء نجاحا كبيرا في السنوات الماضية، إذ تمكنت نظارات الذكاء الاصطناعي، مثل "راي بان" و"ديزني"، من استقطاب المستخدمين، مما دفع الشركة إلى التفكير في مضاعفة إنتاجها هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن قسم "ريالتي لابس" عانى من خسائر فادحة في السنوات الماضية بلغت 4.4 مليار دولار أميركي، مقابل 470 مليون دولار أميركي في المبيعات، وذلك وفقا للتقرير.