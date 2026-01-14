الصين تحظر عدة برمجيات أمنية أميركية وإسرائيلية

أصدرت الحكومة الصينية توجيهات للشركات المحلية بوقف استخدام البرمجيات الأمنية التي طورتها شركات أميركية أو إسرائيلية، ويشمل ذلك أكثر من 12 شركة أميركية وإسرائيلية، من أبرزها "في إم وير" (VMWare) وشبكات "بالو ألتو" الأمنية (Palo Alto) وبرمجيات "تشيك بوينت" (Checkpoint) الإسرائيلية.

وتهاوت أسهم هذه الشركات بشكل كبير عقب الإعلان عن القرار، إذ انخفضت أسهم "برودكوم" (Broadcom) المالكة لبرمجيات "في إم وير" بأكثر من 1%، وكذلك أسهم "بالو ألتو".

وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين في أبريل/نيسان المقبل، كما تتزامن مع تقديم مجموعة قواعد جديدة تنظم عملية تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي، وفقا لما ورد في تقرير لموقع "كالكاليست" (Calcalist) التقني.

ويشير تقرير لوكالة رويترز إلى المخاوف الصينية المتزايدة من الاعتماد على البرمجيات والمعدات الغربية حيث تذرعت الحكومة الصينية بالمخاوف الأمنية لتبرير قرارها المفاجئ، إذ ترى أن هذه البرمجيات قد تجمع البيانات من الشبكات الداخلية للشركات وتشاركها مع خوادم شركاتها الأم.

ولم تستجب هيئة تنظيم الإنترنت في الصين، وإدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية لطلب "رويترز" التعليق.

وتعد هذه الخطوة، بحسب التقرير، الأحدث ضمن سجال واسع النطاق بين حكومتي البلدين شمل العديد من القرارات التجارية المتنوعة والذي بدأ مع تولي ترامب منصبه في المكتب البيضاوي.

ولا تقتصر المخاوف الصينية على هذه البرمجيات فحسب، بل امتدت لتشمل العديد من المعدات الغربية والتقنيات البرمجية المرتبطة بها.

وتسعى الحكومة الصينية إلى حث الشركات على اقتناء واستخدام التقنيات المحلية، سواء كانت شرائح مطورة من "هواوي" أو تقنيات برمجية محلية الصنع، مثل "360 سيكورتي" (360security) و"نيوسوفت" (Neusoft)، اللتين تعدان من أبرز البرمجيات الأمنية الصينية، وفقا للتقرير ذاته.