ما القصة وراء اختراق إنستغرام الأخير؟

استقبل ملايين المستخدمين حول العالم رسائل بريد إلكتروني من منصة "إنستغرام" تطالبهم بإعادة تعيين كلمات المرور، في ظل تداول شائعات عدة حول تسريب البيانات الشخصية لأكثر من 17.5 مليون مستخدم، وذلك بحسب تقرير لموقع "آندرويد أثورتي" التقني الأميركي.

ويشير تقرير منفصل من شركة "مالوير بايتس" (Malwarebytes) الأمنية إلى أن هذه البيانات بيعت في الإنترنت المظلم (the Dark Web)، مرفقة بصورة من رسالة البريد الإلكتروني لإعادة تعيين كلمة المرور.

غير أن منصة "إنستغرام" أعلنت رسميا عبر حسابها في منصة "إكس" نفيها لهذا التسريب، مؤكدة أن ما حدث هو عطل تقني أتاح لأي شخص أن يطلب إعادة تعيين كلمة المرور دون الولوج المباشر إلى الحساب.

وأضافت الشركة أنها أصلحت هذه الثغرة، وأنه لم يعد بالإمكان طلب إعادة تعيين كلمة المرور إلا من المالك الأصلي للحساب.

ورغم تأكيدات المنصة رسميا، إلا أن المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يزالون قلقين بشأن احتمال تسريب بياناتهم الشخصية، خاصة وأن المنصة تضم أكثر من 2 مليار مستخدم نشط يوميا، وذلك بحسب تقرير منفصل لمجلة "فوربس".

ويؤكد تقرير "فوربس" أن حماية حسابات "إنستغرام" وتأمينها بشكل فعال أمر محوري لمنع المخترقين من الوصول إلى البيانات الموجودة في الحساب وتفادي أي عواقب وخيمة.

لذلك، ينصح الخبراء بتغيير كلمة المرور فورا، حتى لو لم يكن هناك تسريب لكلمات المرور الخاصة بالحساب، وذلك كإجراء احترازي، ثم يجب على المستخدمين تفعيل خاصية المصادقة الثنائية، وذلك لتأمين الوصول إلى الحساب بشكل أفضل، ومنع أي محاولات دخول غير مصرح بها.