ثورة "إم 5" المنتظرة.. آبل تستعد لإطلاق أجهزة ماك بوك جديدة في 2026

تستعد شركة آبل لإحداث نقلة نوعية في خط إنتاج الحواسيب المحمولة خلال عام 2026، حيث تشير التقارير الواردة من سلاسل الإمداد ومحللي التكنولوجيا إلى أن العملاق الأميريكي تخطط لإطلاق 4 طرازات جديدة من حاشوب "ماك بوك" (MacBook) المحمول. وهذا التحديث لا يقتصر فقط على تحسين الأداء، بل يمهد الطريق لجيل جديد من التقنيات التي طال انتظارها.

ووفقا للتسريبات، ستركز آبل على تحديث الفئتين الأكثر شعبية لديها، وهما:

" ماك بوك برو" (MacBook Pro) (14 و16 بوصة): حيث من المتوقع أن تحصل هذه الحواسيب المحمولة الاحترافية على نصيب الأسد من التحديثات، مع تزويدها برقاقات" إم 5 برو" (M5 Pro) و إم 5 ماكس" (M5 Max).

"ماك بوك آير" (MacBook Air) (13 و15 بوصة): حيث سيحصل الحاسوب المحمول الأكثر مبيعا في العالم على معالج " إم 5″ (M5) القياسي، مع تركيز خاص على كفاءة البطارية والتصميم النحيف الذي يفضله الطلاب والموظفون.

ماك بوك منخفض التكلفة (Low-Cost MacBook)

كما تشير التقارير إلى أن آبل تستعد لدخول سوق الحواسيب المحمولة منخفضة التكلفة لأول مرة من خلال تطوير جهاز "ماك بوك" اقتصادي يهدف إلى جذب العملاء بعيدا عن أجهزة "كروم بوك" والحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز من الفئة الابتدائية، وفقا لمارك غورمان من وكالة بلومبرغ.

وبحسب التقارير فإن الجهاز الجديد مصمم للطلاب والشركات والمستخدمين العاديين، وسوف يستهدف الأشخاص الذين يتصفحون الويب بشكل أساسي أو يعملون على المستندات أو يمارسون تحرير الوسائط الخفيف.

محرك الذكاء الاصطناعي والأداء

القلب النابض لهذه الأجهزة سيكون معالج "إم 5″ (M5) الجديد، وتفيد التقارير بأن آبل اعتمدت في تصنيعه على تقنية متطورة من شركة " تي إس إم سي" (TSMC) (بمعمارية 2 نانومترا المحسنة)، مما سيوفر قفزة في الأداء، حيث أن سرعة المعالجة ستفوق جيل "أم 4" (M4) بنسبة ملحوظة، خاصة في المهام المعقدة مثل تحرير الفيديو بدقة 8كيه (8K).

كما ستحتوي الرقاقة على محرك عصبي (Neural Engine) فائق القوة لدعم ميزات "آبل إنتليجنس" (Apple Intelligence) المتطورة التي ستصبح جزءا لا يتجزأ من نظام التشغيل القادم.

شاشات "أوليد" (OLED) وتغيير التصميم

تتفق معظم التسريبات التقنية على أن عام 2026 قد يكون العام الذي تنتقل فيه آبل أخيرا إلى شاشات "أوليد" (OLED) في أجهزة "ماك بوك برو".

هذا التغيير سيعني ألوانا أكثر حيوية ودرجات أسود حقيقية، وتوفيرا أكبر في استهلاك الطاقة، مع إمكانية تقليل سمك الجهاز بفضل نحافة لوحات "أوليد" مقارنة بشاشات "ميني ليد" (Mini-LED) الحالية.

كما تشير تقارير أخرى إلى أن آبل تعمل على "نحافة فائقة" لأجهزتها القادمة، لتجعل الماك بوك برو أكثر رشاقة دون التضحية بالمنافذ الأساسية.

جدول الإطلاق المتوقع

بناء على الدورات الزمنية المعتادة لشركة آبل، فإن الربع الأول من هذا العام قد يشهد إطلاق طرازي "ماك بوك آير" 13 و15 بوصة لتنشيط المبيعات في بداية العام، بينما من المرجح أن يشهد الربع الأخير من العام الكشف عن " ماك بوك برو" (MacBook Pro) بالتزامن مع موسم العطلات.

ويبدو أن هذا العام لن يكون مجرد عام تحديث روتيني لشركة آبل حسب المراقبين، بل هوعام "إعادة تعريف" القوة المحمولة، فبين معالجات "إم 5" (M5)، واحتمالية ظهور شاشات "أوليد"، وتصاميم أكثر نحافة، تضع آبل منافسيها في وضع صعب، وتعد مستخدميها بتجربة حوسبة قد تكون الأقوى في تاريخ الشركة.