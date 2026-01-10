"جيميل" يحصل على مزايا الذكاء الاصطناعي مجانا

أضافت غوغل مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المتنوعة إلى خدمة بريدها الإلكتروني "جيميل" مجانا للمستخدمين حول العالم، وسيصل التحديث تدريجيا إلى جميع المستخدمين مع تفعيل بعض المزايا الجديدة تلقائيا دون الحاجة إلى تدخل منهم، وفق تقرير لوكالة "سي إن بي سي" (CNBC) الأميركية.

ويشير تقرير منفصل لموقع "بي سي ورلد" (PC World) التقني الأميركي إلى أن التحديث يقدم 3 مزايا رئيسية جديدة تعتمد على "جيميناي"، نموذج الذكاء الاصطناعي التابع للشركة.

وتأتي في مقدمة هذه المزايا، ميزة البحث الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في صندوق الوارد، إذ يتيح للمستخدم كتابة سؤال أو البحث عن جزء من نص عبر شريط البحث العلوي في صندوق الوارد، ليعرض "جيميناي" إجابة أعلى الصندوق تشير إلى الرسالة التي تتضمن هذه المعلومات، بشكل يحاكي ردود الذكاء الاصطناعي في محرك البحث التابع للشركة.

كما يكتسب "جيميل" مجموعة جديدة من قدرات الكتابة وتلخيص الردود والنصوص، بالإضافة إلى المراجعة النصية لرسائل البريد الإلكتروني والتأكد من جودتها.

وأتاحت الشركة صفحة جديدة ضمن الموقع التابع لمنصة "جيميل"، وتعمل هذه الواجهة على تلخيص كل ما يرد إلى صندوق الوارد وعرضه بشكل مبسط، ليتمكن المستخدم من متابعة ما وصل إليه والرد عليه بسرعة ومناسبة.

وأوضحت غوغل أن جميع البيانات الواردة من البريد الإلكتروني تُعالَج بشكل خاص في بيئة منفصلة ومغلقة لا يطلع عليها أحد، إضافة إلى عدم استخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتتزامن هذه الخطوات مع سعي غوغل لتعزيز استثماراتها في قطاع الذكاء الاصطناعي، ومساعيها لدمجه بشكل أكبر في جميع المنتجات التقنية التي تقدمها، وذلك وفق ما جاء في تقرير "سي إن بي سي".

ويُذكر أن قيمة شركة "ألفابيت" المالكة لخدمات غوغل المختلفة قد ازدادت في الأيام الماضية، متجاوزة بذلك قيمة "آبل" لتصبح أغلى شركة في العالم للمرة الأولى منذ عام 2019، حسبما أفاد التقرير.