"أوبن إيه آي" و"سوفت بنك" تستثمران مليار دولار في ستارغيت

أعلنت شركة "إس بي إنيرجي" (SB Energy) أمس الجمعة أن شركتي "أوبن إيه آي" (OpenAI) ومجموعة "سوفت بنك" (SoftBank Group) ستستثمر كل منهما نصف مليار دولار أميركي في "إس بي إنيرجي" بهدف تسريع تطوير مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة لمشروع ستارغيت (Stargate).

وستارغيت هو مبادرة عالمية كبرى لبناء أضخم بنية تحتية للحوسبة والذكاء الاصطناعي في التاريخ، تهدف إلى تسريع الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وقد بدأ التخطيط لهذا المشروع عام 2022 بمبادرة من شركات أوبن إيه آي وسوفت بنك وأوراكل وشركة الاستثمار إم جي إكس.

ويخطط المشروع، الذي يرأس مجلس إدارته الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك، لاستثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار أميركي لبناء مراكز بيانات عملاقة وشبكة من الحواسب الخارقة في الولايات المتحدة بحلول عام 2029، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو من أعلن رسميا عن المشروع في 21 يناير/كانون الثاني 2025 الذي بدأ تنفيذه باستثمار أولي قدره 100 مليار دولار.

وبموجب الإعلان الأخير لشركة إس بي إنيرجي، المملوكة بالكامل لسوفت بنك، ستقوم إس بي إنيرجي ببناء وتشغيل مجمع مراكز البيانات التابع لـ "أوبن إيه آي"، والذي أعلن عنه سابقا بقدرة 1.2 غيغاواط في مقاطعة "ميلان" بولاية تكساس، بحسب وكالة رويترز.

كما ستصبح الشركة عميلا لـ"أوبن إيه آي"، حيث ستعتمد واجهات برمجة التطبيقات "إيه بي آي أس" (APIs) الخاصة بها وتطبق نظام "تشات جي بي تي" (ChatGPT) داخليا.

الطاقة.. العائق الأكبر أمام الذكاء الاصطناعي

ويعكس مشروع "ستارغيت" توجها متزايدا لدى شركات التقنية للاستثمار المباشر في توليد الطاقة، وذلك مع تحول الوصول إلى الطاقة إلى عنق زجاجة رئيسي يعيق نمو الذكاء الاصطناعي، حيث تؤدي عمليات تدريب النماذج الأكبر والأكثر تكرارا إلى زيادات هائلة في الطلب على الكهرباء.

وتقوم شركة "إس بي إنيرجي" حاليا بتطوير عدة مجمعات لمراكز البيانات، ومن المقرر أن تدخل المرافق الأولى منها الخدمة هذا العام، ووفقا للرئيس التنفيذي المشاركة للشركة، ريتش هوسفيلد، فإن الشراكة بين "أوبن إيه آي" و"إس بي إنيرجي" ستسرع من تقديم مجمعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والبنية التحتية المرتبطة بها، وبالحجم المطلوب لدفع مشروع ستارغيت.

وفي الوقت نفسه، تواجه "أوبن إيه آي" تكاليف حوسبة متصاعدة ومنافسة مكثفة من نموذج "غوغل جيميناي". وقد صرح الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، سام ألتمان، مؤخرا للموظفين بأن الشركة دخلت مرحلة "الرمز الأحمر" (Code Red) والتي تعني "حالة تأهب قصوى"، لتعزيز قدرات "تشات جي بي تي"، مع تأجيل عمليات إطلاق أخرى.