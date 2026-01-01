الخبراء يؤكدون: خطة آبل للذكاء الاصطناعي تثمر في 2026

تأخرت شركة آبل الأميركية في طرح مزايا الذكاء الاصطناعي مقارنة ببقية الشركات التقنية المنافسة لها سواء كانت غوغل أو حتى سامسونغ. ولكن وفق تقرير موقع "ذا إنفورميشن" التقني الأميركي، فإن عام 2026 سيشهد عودة الشركة بقوة إلى سباق الذكاء الاصطناعي.

ويشير التقرير إلى أن تأخر آبل في سباق الذكاء الاصطناعي كان خطوة إستراتيجية من الشركة حتى تنتهي من البنية التحتية الخاصة بها والتي تتيح لها تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بالشكل الذي يتسق مع سياساتها العامة.

وبالفعل، فإن الشركة انتهت من بناء البنية التحتية التي أطلقت عليها "سحابة الحوسبة الخاصة" والتي تتيح لها تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بكامل قوتها وبشكل آمن على بيانات المستخدمين ومن دون الاطلاع عليها، وفق تقرير منفصل من موقع "غادجت 360" التقني الأميركي.

أجيال جديدة

وتزامن الانتهاء من تطوير البنية التحتية مع تقديم الشركة لأجيال جديدة من الهواتف تحمل بداخلها أنوية معالجة عصبية مخصصة لمهام الذكاء الاصطناعي المتطورة والمعقدة، فأصبحت هواتف "آيفون 16″ و"آيفون 17" مستعدة لاستقبال مزايا الذكاء الاصطناعي وتشغيله بكفاءة تامة.

وفي الوقت ذاته، عمدت آبل للدخول في شراكات مثمرة مع "أوبن إيه آي" وغوغل للاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي التي قامت بتطويرها بدلا من الانتظار حتى تنتهي من تطوير نماذجها الخاصة.

ويؤكد تقرير "ذا إنفورميشن" أن نقطة التحول في مسيرة آبل ستكون طرح "سيري" المعززة بالذكاء الاصطناعي والمنتظر تقديمها في مارس/آذار المقبل، إذ يتوقع أن تأتي بمزايا تتفوق على الجيل الحالي كثيرا.

وتتمتع "سيري" المعززة بالذكاء الاصطناعي بمجموعة متنوعة من المزايا المفيدة للمستخدم النهائي والتي تعمل بشكل جيد، وذلك بعكس ما حدث في الأعوام السابقة عندما كانت مزايا الذكاء الاصطناعي غير مفيدة ولا تعمل بشكل جيد.

الصبر مفتاح الفرج

ويشير التقرير إلى أن آبل قررت الالتزام بضبط النفس بينما كان منافسوها ينفقون مليارات الدولارات على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وربما كان ما تقوم به شركة "ميتا" مثالا حيا على هذا الإنفاق الكبير.

إعلان

ويأتي هذا الإنفاق الضخم على خلفية مخاوف الخبراء من حدوث فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي تحاكي الفقاعة التي حدثت مطلع القرن الجاري وتسببت في انهيار العديد من الشركات، لذلك قررت آبل الانتظار حتى تتأكد من مستقبل القطاع قبل تعزيز إنفاقها فيه.

ويشير تقرير منفصل من موقع "ماك رومرز" التقني الأميركي المتخصص بالشركة وأخبارها إلى أن آبل وفرت أكثر من 130 مليار دولار متمثلة في أصول مختلفة وسيولة تمنحها الحرية لضخ هذه الاستثمارات لاحقا في التقنيات الأحدث بعالم الذكاء الاصطناعي.

ولكن يظل السؤال الحقيقي: هل تنجح آبل في العودة لسباق الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال، أم تفشل خطتها الكبرى للعودة؟