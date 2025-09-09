موقع الجزيرة يقوم بتغطية مباشرة لحدث "آبل" اليوم

تستعد "آبل" اليوم الثلاثاء لإقامة مؤتمرها السنوي في مقر الشركة بمدينة كاليفورنيا تحت عنوان "مدهش للغاية"، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض والدوحة، وستقوم الجزيرة بتغطية الحدث بشكل مباشر.

ولمواكبة هذا الحدث، سيقوم موقع الجزيرة بتغطية الحدث بشكل مباشر عبر صفحته الرئيسية وصفحة تكنولوجيا وحسابات منصات التواصل الاجتماعي لصفحة تكنولوجيا ببث الحدث التقني العالمي.

وتشير التوقعات إلى أن آبل تكشف هذا العام عن الجيل الجديد من أجهزة "آيفون" التي تحمل الرقم 17 وتأتي بتصميم مبتكر ومختلف عن الأجيال السابقة.

كما تطرح الشركة للمرة الأولى أنحف هاتف "آيفون" في العالم، وفق الشائعات، تحت اسم "آيفون 17 آير"، إذ يتوقع أن يأتي الهاتف بسماكة أقل من 5.5 ملم.

وتحصل هواتف "آيفون 17" القياسية على مجموعة من التحديثات أيضا، إذ يأتي الهاتف هذا العام مع معالج رائد وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتزا، وفق الشائعات.

وتعتمد آبل على تصميم جديد في هواتف "آيفون 17 برو" و"آيفون 17 برو ماكس" يلائم مواصفات الهاتف الجديدة مع الكاميرا المحسنة، فضلا عن استخدام مجموعة جديدة من الألوان في الهاتفين.

وتشير الشائعات إلى أن الشركة قد تكشف عن منتجات أخرى خلال مؤتمر اليوم، من بينها الجيل الأحدث من ساعاتها الذكية، فضلا عن الجيل الجديد من سماعات "آير بودز برو" اللاسلكية.

وتغيب أجهزة "آيباد" و"ماك بوك" عن ساحة الإعلانات في هذا المؤتمر، إذ يتوقع أن تطرحها الشركة في حدث منفصل مع نهاية العام الجاري.

يذكر أن آبل توسعت في إنتاج هواتف "آيفون 17" بمصانعها الجديدة بالهند لتصبح هي المصدر الرئيسي لغالبية أجهزة الجيل الجديد.