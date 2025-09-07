"واتساب" تسد ثغرة أمنية في إصدارات أجهزة آبل

أعلنت شركة "واتساب" عن سد ثغرة أمنية في إصدارات تطبيق التراسل الفوري المخصصة لأجهزة آبل، ولذلك يتعين على أصحاب الهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد وأجهزة الماك تحديث تطبيق "واتساب"، إذا لم يتم تثبيت الإصدارات الجديدة تلقائيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الإصدار الآمن من تطبيق "واتساب" لنظام "آي أو إس" يحمل رقم 2.25.21.73 وإصدار واتساب بيزنس (Business) لنظام "آي أو إس" يحمل رقم 2.25.21.78، أما إصدار "واتساب" الآمن لأجهزة الماك فيحمل رقم 2.25.21.78.

وتعتقد شركة "واتساب" أن الثغرة الأمنية الموجودة بتطبيق التراسل الفوري والمعرفة بالرمز (CVE-2025-55177) ربما استُغلت بالفعل مع ثغرة أمنية في نظام التشغيل "آي أو إس" والمعرفة بالرمز (CVE-2025-43300)، وقد قامت شركة آبل بالفعل بسد هذه الثغرة الأمنية في نظام التشغيل "آي أو إس" وأطلقت الإصدار 18.6.2 في 20 أغسطس/آب الماضي.

وإذا كان المستخدم غير متأكد من تثبيت الإصدار الآمن من تطبيق "واتساب" على جهازه، فيمكنه التحقق من ذلك عن طريق قائمة "الإعدادات/عام/تحديث البرامج"، كما يمكنه من هذه القائمة تنزيل الإصدار الجديد وتثبيته.

معرفة إصدار "واتساب" المثبت

ويمكن للمستخدم معرفة إصدار "واتساب" المثبت على الهاتف الذكي آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد من خلال تصفح قائمة "الإعدادات/المساعدة". وفي حالة وجود الإصدار غير الآمن من تطبيق "واتساب"، فعندئذ يجب فتح متجر التطبيقات والنقر على "حسابي" أو صورة البروفايل والتمرير لأسفل لعرض التحديثات وإرشادات الإصدار، وبعد ذلك يجب النقر على "تحديث" بجانب تطبيق "واتساب" أو اختيار "تحديث الكل".

وبشكل عام، لا ينصح الخبراء بتحديث التطبيقات يدويا، ولكن ينبغي تفعيل وظيفة تحديث التطبيقات تلقائيا بالهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد عن طريق قائمة "الإعدادات/متجر التطبيقات"، بحسب الألمانية.