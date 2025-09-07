"آيفون 17".. تسريبات التصميم والألوان والمزايا

يقترب الحدث المنتظر لجميع عشاق آبل، إذ سيُكشف عن هاتف "آيفون 17″ في حدث يُتوقع أن يكون أكبر ترقية قدمتها الشركة منذ سنوات، ورغم أن التفاصيل ما زالت طي الكتمان فإن كل شيء سيتضح في حدث الإطلاق، ولكن الشائعات والتسريبات تتحدث عن تصميم جديد وزر الكاميرا والمزيد من التغييرات.

ولمّح تيم كوك الشهر الماضي إلى حدث مدهش، وأرسل دعوات لحضور حدث آبل القادم تحت عنوان "أوي دروبينغ" (Awe Dropping)، إذ أرفق شعار آبل بنمط كاميرا حرارية. ورغم عدم وجود أي تلميح رسمي بقدوم كاميرا حرارية في "آيفون 17″، فإن هذه اللفتة أثارت جدلا واسعا بين المعجبين والتقنيين حول إمكانية وجود تقنية تتعلق بميزة جديدة في إدارة الحرارة، وتحديدا استخدام حجرة تبريد بخارية داخل الهاتف لتحسين التبريد والتعامل مع الأداء العالي، حيث شارك مطور لنظام "آي أو إس" رسما تخطيطيا لحجرة التبريد على منصة "إكس"، وهناك توقعات أخرى تشير إلى أن الشعار الجراري ثد يدل على الألوان الجديدة للهاتف.

Iphone 17 pro Max pic.twitter.com/52DkFvzQ7b — pipfix (@LusiRoy8) August 31, 2025

وشائعات هاتف آيفون الجديد ليست بالأمر الجديد، وبدأت التوقعات بإصدار فائق النحافة يحمل اسم "آيفون 17 إير" (iPhone 17 Air) ليحل محل طراز "بلس"، ومن المتوقع أيضا تحسينات جوهرية في العتاد، فالشائعات تتحدث عن ترقيات كبرى للكاميرا، بما في ذلك تقريب بصري بمعدل 8x لطرازات "برو"، وكاميرا أمامية محسنة بدقة 24 ميغابكسلا لجميع الإصدارات، كما يُحتمل أن يدعم الهاتف التسجيل المتزامن بالكاميرتين الأمامية والخلفية.

موعد الإصدار

أعلنت آبل أنها ستستضيف حدثها المميز يوم الثلاثاء 9 سبتمبر/أيلول القادم، وسيُقام الإطلاق في "آبل بارك" (Apple Park) بمدينة كوبرتينو، حيث يُتوقع أن تكشف الشركة عن "آيفون 17" إلى جانب منتجات جديدة أخرى، وسيبدأ الخطاب الرئيسي في الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش (9 مساء بتوقيت مكة المكرمة)، وسيكون بإمكانك مشاهدته مباشرة عبر موقع آبل الإلكتروني وتطبيق "آبل تي في" (Apple TV) وكذلك على يوتيوب.

واستنادا إلى جداول الإطلاق السابقة، يُرجح أن تبدأ الطلبات المسبقة للهاتف الجديد في الأسبوع نفسه يوم الجمعة 12 سبتمبر/أيلول، على أن تُشحن الأجهزة وتصل إلى المتاجر يوم الجمعة 19 سبتمبر/أيلول، ويُتوقع أيضا أن يكون هذا العام الأخير قبل أن تُغيّر آبل إستراتيجيتها المعتادة لإصدار هواتف الآيفون كليا.

وبحسب تقرير صادر عن موقع "ذي إنفورميشن" والمسرّب الموثوق مينغ-تشي كو، فإنه ابتداء من العام المقبل لن تُطلق آبل كل طرازات الآيفون في شهر سبتمبر/أيلول كما جرت العادة، ومن المتوقع أن تُعلن الشركة عن "آيفون 17 إي" (iPhone17e) الاقتصادي في شهر مارس/آذار أو أبريل/نيسان من عام 2026 على غرار طرح "آيفون 17 إي" في وقت مبكر من هذا العام.

وتشير التوقعات إلى أنه لن يكون هناك طراز أساسي باسم "آيفون 18" يُطرح في 2026 على الإطلاق. وبدلا من ذلك، ستصدر آبل في سبتمبر/أيلول 2026 فقط طرازات "برو" و"برو ماكس" و"إير" والطراز الجديد كليا "آيفون 18 فولد" القابل للطي، أما الإصدار الأساسي فسوف يُرحل إلى الربيع ويُكشف عنه إلى جانب "آيفون 18 إي" في عام 2027.

والسبب وراء هذا التغيير، بحسب ما ورد، هو أن تتمكن آبل من تسليط الضوء بشكل أفضل على هاتفها القابل للطي، ومجاراة المنافسين الذين يطرحون نماذج جديدة في موسم الربيع.

Apple Foldable iPhone Updates: 1. Assembly supplier Foxconn is expected to officially kick off the project in late 3Q25 or early 4Q25. As of now, many component specifications (including the hinge, which has drawn considerable market attention) have yet to be finalized. 2. The… https://t.co/KsGu49JXkP — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 18, 2025

سعر هاتف "آيفون 17"

رغم أننا لن نعرف السعر الرسمي لهاتف آيفون الجديد قبل 9 سبتمبر/أيلول، فإن الشائعات منتشرة بكثرة، وتبقى تسريبات الأسعار غير موثوقة عادة، ففي كل عام يتوقع المسربون والمحللون زيادة في السعر، ورغم ذلك فإن آبل غالبا ما تحافظ على الأسعار نفسها تقريبا، ولكن قد يتغير ذلك في 2025 والسبب هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان في مايو/أيار الماضي، فإن ترامب هدد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع هواتف الآيفون المصنّعة خارج الولايات المتحدة، وكانت آبل قد بدأت بالفعل نقل جزء من إنتاجها إلى الهند منذ 2020 لتفادي الرسوم السابقة، لكن هذا التهديد الأخير قد يؤثر على الأسعار عالميا مع إطلاق "آيفون 17".

وفي تقرير آخر نشرته صحيفة بلومبيرغ منتصف الشهر الفائت، فإن آبل تخطط لتصنيع جميع طرازات "آيفون 17" الموجهة للسوق الأميركية في الهند، وهي المرة الأولى التي تأتي فيها شحنات تشكيلة جديدة كاملة من الهند عند الإطلاق، ويُقال إن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل اعتماد آبل على الصين وقد تُخفف تأثير الرسوم الجمركية المحتملة، على الأقل في المدى القريب.

ومن المتوقع أن تتولى مصانع "تاتا غروب" (Tata Group) إنتاج نحو نصف هواتف آيفون في الهند خلال عامين، إلى جانب شريك آبل التاريخي "فوكسكون" (Foxconn).

وفي مايو/أيار، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن آبل تخطط لرفع أسعار أجهزة آيفون في سبتمبر/أيلول، مبررة ذلك بتغييرات في التصميم وميزات جديدة بدلا من الرسوم الجمركية لتجنّب أي رد فعل سياسي سلبي.

واتفق أغلب المسربين مثل إنستانت ديجيتل على منصة "ويبو" (weibo) وإديسون لي محلل شركة "جيفيريز" (Jefferies) على أن أسعار أجهزة "آيفون 17" قد تزداد بقيمة 50 دولارا بسبب الرسوم الجمركية.

ولكن في 2 سبتمبر/أيلول، أصدرت "جي بي مورجان" (JP Morgan) مذكرة بحثية جديدة تقول إن هاتفا واحدا فقط سيشهد زيادة في السعر وقد تصل إلى 100 دولار.

الكاميرا

ما زالت تفاصيل كاميرا "آيفون" مبهمة، ورغم أن شعار آبل يبدو كأنه يُرى عبر كاميرا حرارية، فإن هذه الميزة لم تُطرح في أي تسريب أو توقع.

وفي تقرير صدر في أغسطس/آب 2024، ذكر جيف بو في مذكرة بحثية أن جميع طرازات "آيفون 17" الأربعة ستتضمن كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسلا، كما أكد المسرّب المشهور مينغ-تشي كو ذلك في يناير/كانون الثاني 2024، وأضاف أن إصدار "برو" سيحصل على كاميرا بدقة 48 ميغابكسلا مع تقريب بصري 3.5x وتشكيلة كاميرات خلفية ثلاثية جديدة بتصميم أفقي يمتد عبر الجزء العلوي من الجهاز.

وبحسب فيديو نشره موقع "فرونت بيج تيك" (FrontPageTech) على يوتيوب في أبريل/نيسان الماضي، قد تحصل طرازات "برو" على ميزة جديدة لتسجيل الفيديو تسمح للمستخدمين بالتقاط المشاهد بالكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه، مع إمكانية تراكب صورة سيلفي فوق اللقطات الخارجية، وهي ميزة مفيدة للمدونين وصانعي المحتوى.

وفي فبراير/شباط الماضي، نشر المسرّب ماجين بو العديد من التصميمات التخطيطية لسلسلة "آيفون 17″، ركزت على ترتيب الكاميرات، وتُظهر التصميمات أن إصداري "برو" و"برو ماكس" مزودان بنظام كاميرا ثلاثي موضوع على بروز أفقي في الجزء العلوي، بينما يحتفظ الإصدار الأساسي بكاميرتين عموديتين، ويحمل إصدار "إير" كاميرا واحدة فقط، وذكر مارك غورمان في مارس/آذار الماضي أن هذه الكاميرا ستكون بدقة 48 ميغابكسلا.

iPhone 17 Lineup CAD pic.twitter.com/xednTkpJnq — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 23, 2025

وبحسب مارك غورمان من بلومبيرغ، فإن آبل تخطط هذا العام للتركيز على تحسين قدرات تسجيل الفيديو لجذب صانعي المحتوى والمدونين بشكل أكبر.

التصميم

شهدت الأشهر القليلة الماضية تسريبات عديدة حول تصميم هاتف آيفون القادم، ويبدو أن أكبر تغيير في التصميم سيكون من نصيب "آيفون 17 إير"، حيث سيبلغ سمكه 5.5 مليمترات فقط وهو أنحف من هاتف "غلاكسي إس 25 إيدج" الذي يبلغ 5.8 مليمترات.

Exclusive revelation: The length, width, screen size, and bezel（same iPhone 16 Pro Max） of the iPhone 17 Air and iPhone 17 Pro Max are exactly the same.

Only the thickness is different. The iPhone 17 Air is 5.5mm thick, and the iPhone 17 Pro Max is 8.725mm thick. pic.twitter.com/YjcMFva5IW — PhoneArt (@UniverseIce) March 7, 2025

وصرح محلل آبل مينغ-تشي كو العام الماضي بأن الهاتف سيضم كاميرا خلفية واحدة ضمن شريط كاميرا أفقي جديد على شكل حبة دواء. وعلى غير العادة، زعم موقع "آبل ترك" (Apple Track) في أواخر أبريل/نيسان الماضي أن الهاتف سيضم منفذ "يو إس بي سي" غير مركزي لاستيعاب الهيكل النحيف، كما يُشاع أن الجهاز سيضم شاشة "أوليد" (OLED) مقاس 6.6 بوصات.

وفي 28 يوليو/تموز الماضي، رُصد نموذج أولي لهاتف "آيفون 17 برو" في العالم الحقيقي ونشرت صور على منصة "إكس" تُظهر الهاتف في غلاف كبير مع شريط كاميرا أفقي واضح، وقد علق مارك غورمان على الصور علنا، مما أضاف بعض المصداقية للتسريب.

I just spotted a test development iPhone in the wild 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ — Fox Pupy 🦊🧡 (@Skyfops) July 28, 2025

ومن جهة أخرى، زعم ماجين بو أن آبل تختبر نموذجا لهاتف يجمع بين أزرار الصوت وزر العمل في زر واحد، وقد يعمل بطريقة مشابهة لطريقة التكبير في زر الكاميرا في "آيفون 16 برو".

وأما بخصوص نوع المعدن في أجهزة آيفون القادمة، فقد أكد تقرير صادر عن صحيفة "ذي إنفورميشن" أن جميع طرازات "آيفون 17" ستأتي بإطار من الألمنيوم. وأضاف التقرير أن إصداري "برو" و"برو ماكس" سيكون الجزء الخلفي العلوي من الألمنيوم بينما سيكون النصف السفلي من الزجاج، وذلك لأن الشحن اللاسلكي لا يعمل مع الخلفية المعدنية.

وذكر جيف بو أن جميع إصدارات "آيفون 17" باستثناء إصدار "إير" ستحتفظ بأبعاد الشاشة نفسها، وظهرت شائعة أخرى تقول إن الشاشة ستكون أكثر مقاومة للخدش وستتميز بطبقة مضادة للانعكاس، لكن هذه الشائعة تم التراجع عنها لاحقا بسبب مشاكل في الإنتاج.

ويُشاع أن آبل ستغير موقع الشعار في إصداري "برو" و"برو ماكس" ليكون أخفض قليلا بهدف استيعاب شريط الكاميرا بعرض كامل، وسيكون هذا أول تغيير كبير في موقع الشعار منذ "آيفون 11″، وأظهرت التصميمات المسربة التي نشرها بو في أواخر يونيو/حزيران أن إعادة التصميم قد تضع الشعار داخل فتحة زجاجية تحت نتوء الكاميرا، مما يحافظ على الشحن اللاسلكي مع تغيير طريقة توافق ملحقات "ماغ سيف" (MagSafe)، ويقال إن صانعي الملحقات بدؤوا بالفعل في تعديل منتجاتهم لتلائم هذا التصميم، رغم أنه لا يزال من غير الواضح إذا كان موضع المغناطيس الداخلي سيتغير أيضا.

الألوان

في أبريل/نيسان الماضي، أفاد ماجين بو بأن آبل كانت تختبر اللون الأزرق السماوي لإصداري "برو" و"برو ماكس"، ومع ذلك يبدو أن هذا اللون قد أُعيد تصميمه. وبحسب تقرير صدر في يوليو/تموز من موقع "ماكوورلد" (Macworld)، من المتوقع أن نرى اللون الأزرق السماوي في إصدار "إير" فقط.

ومن جهة أخرى، نشر بو تسريبا آخر يُشير إلى أن آبل كانت تختبر اللون الأرجواني والأخضر الفاتحين لطرازات "آيفون 17 الأساسية، ولكن قد يصل لون واحد فقط إلى القائمة النهائية، وقد يحل هذان اللونان محل بعض ألوان "آيفون "16 الأكثر إشراقا مثل الوردي أو الأزرق اللازوردي، كما زعم موقع "ماكوورلد" أن الإصدار الأساسي سيُطلق باللونين الأسود والأبيض، بالإضافة إلى الرمادي المعدني والأزرق الفاتح والأخضر والأرجواني.

ومن المتوقع أن نرى إصدار "إير" باللونين الأسود والأبيض، إلى جانب الأزرق السماوي مع لمسة ذهبية ناعمة، ويُقال إن اللون الأزرق أفتح من لون الطراز القياسي، بينما يوصف اللون الذهبي بأنه لمسة أكثر رقة من لون التيتانيوم الصحراوي الذي طُرح العام الماضي.

ويُشاع أن إصداري "برو" و"برو ماكس" سيأتيان باللون الأسود والأبيض والرمادي والأزرق الداكن والبرتقالي، وقد دعم موقع "ماكوورلد" هذه الألوان في تقريره الصادر في 16 يوليو/تموز الماضي.

المواصفات

يُعتقد أن جميع طرازات "آيفون 17" ستحتوي على شريحة "إيه 19" (A19)، ولكن طراز "برو" و"برو ماكس" سيحصلان على شريحة "إيه 19 برو" (A19 Pro) المُحسنة، كما يُشاع أن جميع الطرازات ستأتي بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايتا، وذلك لدعم ميزات "آبل إنتلجنس" (Apple Intelligence) المستقبلية.

ومن المتوقع أن يتضمن هاتف "آيفون 17 إير" مودم "سي 1″ (C1) الخاص بشركة آبل والموجود أيضا في آيفون 16 إي" ولن يحتوي على فتحة خاصة ببطاقة "سيم" (SIM) حتى خارج الولايات المتحدة، ومن المتوقع دعم "واي فاي 7" في جميع الطرازات، ومن المتوقع أيضا أن تحتوي طرازات "برو" على نظام تبريد جديد يستخدم غرفة بخار للمساعدة في تبديد الحرارة، وهو ما أُشير إليه بشكل غير مباشر في دعوة حدث آبل.

وفي 11 أغسطس/آب الماضي، زعم ماجين بو أن طرازات "برو" ستحصل على هوائي يحيط بنتوء الكاميرا الخلفية على غرار ذلك الموجود في ساعة آبل "ألترا"، وهذا من شأنه أن يُحسن قوة إشارة "5 جي" (5G) واستقرار "إم إم ويف" (mmWave).

البطارية

قد تعتقد أن هاتف "آيفون 17 إير" الأنحف سيأتي بعمر بطارية أقل، ولكن مارك غورمان أشار إلى أن عمر بطارية "آيفون 17 إير" سيكون على قدم المساواة مع هواتف آيفون الحالية، وذلك بفضل بعض التحسينات في الأجهزة والبرامج، بما في ذلك استخدام مودم "سي 1" من آبل وبطارية ذات كثافة أعلى، ولكن صحيفة "ذي إنفورميشن" قالت إن تصميم الهاتف سيؤثر سلبا على عمر البطارية ومن المتوقع أن يصمد من 60 إلى 70% فقط ليوم كامل من دون إعادة الشحن.

ولكن في مايو/أيار الماضي أفادت "بلومبيرغ" بأن هاتف "آيفون 17 إير" قد يعتمد على بطارية جديدة من السيليكون-أنود طورتها شركة "تي دي كيه" (TDK)، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة شحن الخلايا المُحسّنة بحلول نهاية يونيو/حزيران، مما قد يمنح آبل وقتا كافيا لإضافتها إلى هاتفها النحيف.

وفي أوائل فبراير/شباط، زعم المسرب إنستانت ديجيتل أن آبل كانت تختبر الشحن اللاسلكي العكسي لمجموعة هواتف "آيفون 17″، وهو ما يسمح بشحن الملحقات الأخرى مثل السماعات عن طريق وضعها على الجزء الخلفي من الهاتف.