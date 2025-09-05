عن ماذا تكشف "آبل" في مؤتمرها المقبل؟

تقيم "آبل" مؤتمرها السنوي في سبتمبر/أيلول كما جرت العادة، وتعلن فيه عن الجيل الجديد من أجهزة "آيفون"، فضلا عن مجموعة من المزايا الجديدة في النظام وساعتها وسماعاتها الذكية.

وفي حين تحاول "آبل" في كل عام الحفاظ على سرية منتجاتها وعدم الكشف عن تفاصيل الهاتف قبل طرحه، فإن التسريبات والشائعات لا تترك شيئا.

وهذه أبرز الشائعات والتوقعات الخاصة بمؤتمر "آبل" لهذا العام، الذي يُعقد تحت شعار "مدهش للغاية"، في إشارة واضحة للتصميم الجديد لأجهزة "آيفون" ونظام "آي أو إس 26" مع مزايا الذكاء الاصطناعي.

نسخة جديدة من "آيفون 17"

تطرح "آبل" في كل عام 4 هواتف "آيفون" تبدأ بالنسخة القياسية وتنتهي عند نسخة "برو ماكس"، وهذا العام لا يختلف عن الأعوام الماضية.

إذ تنوي الشركة طرح 4 هواتف "آيفون" أيضا، ولكنها تستبدل نسخة "بلس" (Plus) التي تأتي بحجم 6.5 بوصات وتطرح بدلا منها "آيفون 17 آير" (iPhone 17 Air) الذي يأتي بحجم 6.6 بوصات، ولكن مع تصميم نحيف للغاية ينافس "إس 25 إيدج" من "سامسونغ".

ورغم أنه لا يوجد تأكيد رسمي بعد على إنتاج هذا الهاتف، فإن أغلب الشائعات والتسريبات تؤكد وجوده لدرجة أن بعض المصنعين قاموا بتجهيز أغلفة الحماية الخاصة به.

ويعد هاتف "آيفون 17 آير" النقطة المختلفة في مؤتمر هذا العام، كونه يأتي نحيفا للغاية بسمك لا يتجاوز 5.5 ملم وبطارية صغيرة بحجم 2800 مللي أمبير، ومن دون منفذ لشريحة الهاتف التقليدية لاعتماده على شريحة إلكترونية فقط.

وتنوي الشركة استخدام معالج "إيه 19 برو" (A19 pro) الجديد الخاص بها، وهو المعالج ذاته الموجود في النسخ الرائدة من "آيفون 17″، فضلا عن تزويده بمساحة تخزين عشوائية تصل إلى 12 غيغابايت.

وتختلف الشائعات في ما يتعلق بمعالج هاتف "آيفون 17" المعتاد، إذ تشير بعضها لاعتماده على معالج "إيه 19" الجديد، في حين تشير أخرى إلى اعتماده على معالج "إيه 18" الذي جاء في "آيفون 16".

ولكن تتفق الشائعات على ترقية الكاميرا الأمامية للهاتف لتصبح بدقة 24 ميغا بكسل، بدلا من 12 ميغا بكسل كما كانت في "آيفون 16" المعتاد.

ترقية كبيرة لأجهزة "آيفون 17 برو"

وتحوز أجهزة "آيفون 17 برو" و"برو ماكس" الترقية الأكبر بين هواتف هذا العام، وفق الشائعات، إذ تنوي الشركة ترقية مستوى التقريب البصري في الهاتف ليصبح 8 أضعاف، بدلا من 5 أضعاف كما كان في العام الماضي.

ويعود الفضل في هذه الترقية إلى زيادة قوة مستشعر عدسة التقريب، إذ تصبح 48 ميغا بكسل بدلا من 12 ميغا بكسل، فضلا عن ترقية الكاميرا الأمامية لتصبح 24 ميغا بكسل.

كما يحصل "آيفون 17 برو ماكس" على الترقية الأكبر على مستوى البطارية بين جميع أجهزة "آيفون" على الإطلاق، مع بقاء بطارية "آيفون 17 برو" كما هي.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن نظام "آي أو إس 26" يقدم تحسينات في البطارية تزيد من العمر الافتراضي للبطارية عن الأنظمة السابقة.

وتعتمد أجهزة "آيفون 17 برو" و"برو ماكس" على آلية تبريد جديدة تتمثل في غرفة تبريد بخارية، وهي آلية مستخدمة في عديد من الهواتف الرائدة، وذلك لتبريد المعالج البصري الذي يأتي مع 6 أنوية.

ثلاث ساعات ذكية جديدة

تشير الشائعات والتقارير إلى أن "آبل" تنوي طرح 3 ساعات ذكية جديدة هذا العام، وهي ساعة "آبل ووتش 11" و"آبل ووتش ألترا 3″، وجيل جديد من ساعات "آبل ووتش إس إي" (Apple Watch SE).

وفي حين أن "آبل ووتش 11" ربما لا تأتي مع تصميم جديد مختلف تماما عن الجيل السابق، فإن بعض الشائعات تؤكد أن دقة الشاشة تزداد وتأتي مع مجموعة مزايا للذكاء الاصطناعي، كما قدمت بلومبيرغ سابقا تقريرا عن احتمالية طرح مزايا قياس ضغط الدم في ساعات "آبل" الجديدة.

ويزداد حجم الشاشة في ساعة "آبل ووتش ألترا 3" قليلا عن الأجيال السابقة مع اعتمادها على شريحة المعالج الجديد التي تمنحها أداء أفضل مع البطارية.

وتشير التوقعات إلى تعزيز آليات الاتصال في ساعات "آبل" بشكل عام، إذ تحصل النسخة القياسية على قدرة الاتصال بشبكات الجيل الخامس وتحصل ساعة "آبل ووتش ألترا 3" على اتصال بالأقمار الصناعية.

ويتوقع أن تطلق "آبل" هذا العام نسخة جديدة من الساعة الاقتصادية الخاصة بها على أن تأتي الساعة مع الشريحة الموجودة في ساعات "آبل" من الجيل التاسع.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر ساعة اقتصادية من "آبل" صدرت عام 2022، وهذا ما يزيد احتمالية طرح ساعة اقتصادية هذا العام.

"إيربودز برو 3"

تأخرت "آبل" كثيرا في طرح الجيل الثالث من سماعاتها اللاسلكية الاحترافية، ولكن قد نراها هذا العام في المؤتمر مع مجموعة جديدة من المزايا.

ويشير تقرير سابق نشرته بلومبيرغ إلى أن هذا الجيل يأتي مع ميزة مراقبة نبضات القلب على غرار سماعات "باور بيتس برو 2″، إلى جانب شاشة لمس في غلاف السماعات رغم كون هذه الشائعات ضعيفة بعض الشيء.