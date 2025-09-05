"باي بال" تقدم لمستخدميها مزايا حصرية في "بيربليكستي"

أعلنت "باي بال" أن مستخدميها يحصلون على وصول حصري للمتصفح المعزز بالذكاء الاصطناعي "كوميت" من شركة "بيربليكستي" كما جاء في تقرير رويترز.

ويتضمن هذا العرض حصول مستخدمي "باي بال" على اشتراك مجاني في ميزة "بيربليكستي برو" لمدة عام كامل، وذلك عند ربط حسام "بيربليكستي" مع حساب "باي بال" الخاص بك.

ويأتي هذا العرض كتعاون مباشر بين الشركتين في محاولة من "بيربليكستي" لتوسيع قاعدتها الجماهيرية والوصول إلى كافة مستخدمي "باي بال" حول العالم الذين يصل عددهم لأكثر من 430 مليون مستخدم.

وتستخدم "باي بال" هذا العرض للترويج لميزة جديدة تقدمها وهي ميزة مركز المدفوعات الشهرية، إذ تعرض هذه الميزة كافة الاشتراكات الشهرية التي يملكها المستخدم ويعتمد على "باي بال" لدفعها.

وكانت "بيربليكستي" طرحت متصفح "كوميت" المعزز بالذكاء الاصطناعي منذ عدة شهور في محاولة منها لجذب المزيد من المستخدمين.

وتعتمد فكرة المتصفح على دمج "بيربليكستي" مباشرة داخل تجربة استخدام المتصفح، مما يمكن المستخدمين من الاستفادة بقوة "بيربليكستي" مع المواقع والمعلومات الحساسة التي يقومون بعرضها بشكل مباشر داخل المتصفح.

كما يدعم المتصفح الأوامر الصوتية والوصول إلى محادثات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر داخل الواجهة ومن دون الحاجة إلى فتح أي صفحة إضافية أو تثبيت أي أداة إضافية.

وتحاول الشركة أيضا الترويج لمتصفحها عبر الوصول إلى اتفاقيات مع مصنعي الهواتف المحمولة لإضافة المتصفح وجعله المتصفح الافتراضي داخل عدة هواتف.

ويتوفر المتصفح مجانا لكافة مستخدمي المنصة مع اختلاف رئيسي في وقت الوصول إلى المتصفح، إذ توجد قائمة للانتظار لتحميله.

ويذكر أيضا بأن هذا ليس التعاون الأول بين "بيربليكستي" و"باي بال"، إذ تعاونا في مايو/أيار الماضي لتقديم آلية مدفوعات مباشرة داخل أداة "بيربليكستي" للذكاء الاصطناعي.