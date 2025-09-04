واجهة جديدة حصرية في تطبيق "إنستغرام" لأجهزة "آيباد"

أعلنت منصة "إنستغرام" عن طرح التطبيق الخاص بأجهزة "آيباد" بعد أن غاب التطبيق عن الأجهزة لمدة جاوزت 15 عاما، وفق تقرير نشرته رويترز.

وكان مستخدمو أجهزة آيباد في السابق يحتاجون لاستخدام نسخة "آيفون" من التطبيق، أو فتح الموقع الخاص بالمنصة من متصفح الإنترنت الخاص بالجهاز.

ويشير تقرير منفصل نشره موقع "ذا فيرج" التقني إلى أن "ميتا" أسرعت في تطوير التطبيق لمنافسة "تيك توك"، ومحاولة الاستفادة من رواج فكرة مقاطع الفيديو القصيرة على أجهزة آيباد.

ويتسق هذا مع الواجهة الجديدة التي يأتي بها التطبيق، إذ تركز الواجهة بشكل مباشر على مقاطع الفيديو القصيرة بشكل يحاكي واجهة "تيك توك".

ويمكنك عبر تحريك الشاشة إلى اليسار واليمين الوصول إلى بقية محتويات التطبيق سواء كانت التعليقات على هذه المقاطع أو حتى الصور التي تمت مشاركتها فيه.

وتختلف هذه الواجهة عن تطبيق الهواتف المحمولة وحتى الموقع الخاص بالمنصة، إذ يعرض في الواجهة الرئيسية خليطا من الصور ومقاطع الفيديو.

ويستفيد التطبيق من حجم الشاشة الأكبر في أجهزة آيباد لعرض المزيد من المحتويات والصور في الواجهة، كما أن واجهة المحادثات تتغير لتصبح مماثلة لواجهة تطبيق "ماسنجر"، إذ تعرض المحادثات إلى جانب الأصدقاء.

ويقول المدير التنفيذي للمنصة آدم موسيري إن عدد المستخدمين الذين كانوا يرغبون في نسخة آيباد من المنصة لم يكن كبيرا في الماضي، لذلك لم تهتم الشركة بها.

ولكن مؤخرا ازداد عدد مستخدمي آيباد وزادت رغبتهم في وجود نسخة للمنصة على هذه الأجهزة، وبالتالي عملوا على تطوير التطبيق مباشرة.

ويؤكد موسيري أن أجهزة "أندرويد" اللوحية تحصل على نسخة مماثلة للتطبيق قريبا لتصبح هذه التجربة موحدة على جميع الأجهزة اللوحية.