ظهور "آيفون 17 برو ماكس" في الأسواق الصينية

انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر هواتف "آيفون 17 برو ماكس" في نسخها الإنتاجية النهائية، وذلك وفق تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" (GSMArena) التقني.

ويشير التقرير إلى أن الظهور الأول للهاتف كان في منصة "ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي، ويبدو أن الهاتف ملتقط من أحد الأسواق الصينية التي تملك أكثر من نسخة للهاتف بألوان مختلفة.

ويظهر المقطع التصميم الجديد الذي تنوي "آبل" الاعتماد عليه في هواتف "آيفون 17 برو ماكس" والذي يضم آلية التبريد الجديد للهاتف تحت شعار الشركة، إلى جانب مكان الشعار الجديد وتصميم الكاميرات الجديد.

ويتسق شكل الهاتف الموجود في المقطع مع كل التسريبات السابقة عن الهاتف وتصميمه الجديد، خاصة تصميم جزء الكاميرا الذي أصبح يشبه هواتف "بيكسل" نوعا ما.

وتنوي "آبل" طرح الهاتف الجديد خلال الأسابيع القادمة بعد الكشف عنه في مؤتمرها المقبل في التاسع من سبتمبر/أيلول، ومن المتوقع أن يبدأ توفره بشكل تدريجي حول العالم.

وتشير الشائعات أيضا إلى أن "آبل" تنوي الكشف عن هاتف "آيفون 17 آير" الذي يعد أنحف هاتف تقدمه الشركة في تاريخها وربما من أنحف الهواتف في العالم بشكل عام.

ولكن تضحي "آبل" في هذا الهاتف النحيف بشريحة الهاتف الفيزيائية وتستبدل بها شريحة إلكترونية مباشرة، يمكن استخدامها مباشرة داخل الهاتف، وذلك في جميع نسخ العالم وليس في نسخ الولايات المتحدة فقط كما كان في السابق.

وتعد الصين دوما من أوائل البلاد التي يتم تسريب هواتف "آيفون" فيها وتظهر في الأسواق بها بشكل غير رسمي قبل موعد طرحها، ويعود السبب في ذلك إلى أن غالبية عملية تصنيع هواتف "آبل" تتم داخل الصين، لذا قد يتم تسريب بعض النسخ من الهاتف في أوقات مختلفة.

كما أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر هواتف "آيفون 17 برو ماكس" في نسخ إنتاجية، إذ ظهرت نسخة اختبارية سابقة مع أحد موظفي "آبل" في مقطع انتشر منذ فترة.