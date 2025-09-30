تكنولوجيا

مبتكر الويب نادم لتركه مجانيا.. وهذه هي الأسباب

World Wide Web inventor Tim Berners-Lee delivers a speech during an event marking 30 years of World Wide Web, on March 12, 2019 at the CERN in Meyrin near Geneva, Switzerland. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS
تيم بيرنرز-لي يرى أن شركات التقنية حولت مستخدم الإنترنت إلى سلعة (رويترز)
يسلط تيم بيرنرز لي مبتكر شبكة الويب العالمية الضوء على قراره بترك شبكة الويب مفتوحة المصدر ومجانية تماما، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز".

وكانت رؤية بيرنرز لشبكة الويب العالمية أن تتضمن الشبكة كل شيء وأي شيء من كل مكان في العالم من دون حدود أو قيود، لذلك كان يجب أن يستخدمها العالم أجمع ويسهموا في نمو محتواها.

ولم يكن منطقيا له أن يطالب المستخدمين بدفع أموال في كل مرة يفكرون فيها باستخدام شبكة الإنترنت، سواء كان هذا لرفع صورة على موقع ما أو حتى استخدامها للبحث عن العناوين والمعلومات، ومن ثم آثر أن يتركها مجانية.

كما أوضح في مقابلة سابقة أن تقنية الويب لو ظلت تحت سيطرته الصارمة كتقنية مغلقة المصدر يحتاج المستخدمون للدفع للاستفادة منها، فإن الإنترنت كان سيموت قبل أن يولد وينتشر.

ويضيف بيرنرز أن القرار النهائي لجعل شبكة الويب مفتوحة المصدر ومتاحة للجميع اتخذه مركز الأبحاث النووية الأوروبي الذي كان يعمل فيه سابقا قبل أن يتركه ويؤسس اتحاد شبكة الويب العالمية في عام 1994.

This picture taken on April 30, 2013 in Geneva shows a 1992 copy of the world's first web page. The world's first web page will be dragged out of cyberspace and restored for today's Internet browsers as part of a project to celebrate 20 years of the Web. The European Organisation for Nuclear Research (CERN) said it had begun recreating the website that launched that World Wide Web, as well as the hardware that made the groundbreaking technology possible. British physicist Tim Berners-Lee invented the World Wide Web, also called W3 or just the Web, at CERN in 1989 to help physicists to share information, but at the time it was just one of several such information retrieval systems using the Internet. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI
مركز الأبحاث النووية الأوروبي اتخذ القرار بجعل الويب مجانيا بعد دفاع بيرنرز عن الفكرة (غيتي)

ولكن عبر بيرنرز في مقالة نشرها بصحيفة "غارديان" عن ندمه لترك شبكة الويب مفتوحة المصدر، وأوضح أن الهدف الرئيسي لترك هذه الشبكة مفتوحة المصدر كان لتشجيع الابتكار والإبداع لكنها تغيرت وتحولت إلى شيء آخر.

ثم يتساءل قائلا: "اليوم، أنظر إلى اختراعي وأجدني مجبرا على التساؤل: هل الإنترنت لا يزال مجانيا اليوم؟ لا، ليس كله".

ويستشهد بيرنرز بموقف شركات التقنية الكبرى اليوم، وهي الآن تجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين ثم تبيعها لشركات الوساطة عبر الإنترنت والحكومات العالمية، مما يترك المجال مفتوحا لممارسات الرقابة والقمع.

كما يلقي اللوم على مفهوم الخوارزميات وتزايدها، خاصة تلك الموجودة في منصات التواصل الاجتماعي، وهي تلحق ضررا بالغا بعقول الشباب.

ويختتم بيرنرز مقالته قائلا إن "مستخدم الإنترنت لم يعد عميلا لدى الشركات، بل تحول إلى السلعة التي تبيعها الشركات، لقد اتخذنا الطريق الخطأ في لحظة ما بين ولادة الإنترنت للمرة الأولى وظهور شبكات التواصل الاجتماعي".

المصدر: ديجيتال تريندز

