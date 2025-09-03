قبل مؤتمرها القادم.. "آبل" تتيح نموذجي ذكاء اصطناعي مجانا

أتاحت "آبل" مجانا، نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي يعتمدان على خوارزمية التعلم الآلي مفتوحة المصدر الخاصة بالشركة، وفق تقرير نشره موقع "إنديان إكسبريس".

وتأتي النماذج الجديدة باسم "فاست في إل إم" (FastVLM) وهو نموذج يجمع بين نماذج اللغة العميقة والنماذج البصرية التي تستطيع تحليل مقاطع الفيديو والصور والتعرف إلى محتوياتها، ونموذج "موبايل كليب 2" (MobileCLIP2)، وهو نموذج ذو قدرات بصرية ولغوية أيضا.

ويمكن الوصول إلى هذه النماذج الجديدة واستخدامها من منصة "هاجينج فيس" (Hugging Face) الشهيرة التي تضم نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر من مختلف الشركات.

كما أن "آبل" صممت النماذج بالاعتماد على إطار التعلم الآلي مفتوح المصدر الخاص بها، وهي بالطبع مخصصة للعمل أفضل على معالجات الشركة الخاصة.

وتؤكد "آبل" أن نموذج "موبايل كليب 2" أسرع وأقوى بـ 85 مرة من الجيل السابق له، كما أنه أقل حجما بـ 3.4 مرات من الأجيال السابقة للنموذج.

If you think @Apple is not doing much in AI, you're getting blindsided by the chatbot hype and not paying enough attention! They just released FastVLM and MobileCLIP2 on @huggingface. The models are up to 85x faster and 3.4x smaller than previous work, enabling real-time vision… pic.twitter.com/jYCPukNuiK — clem 🤗 (@ClementDelangue) September 1, 2025

وبينما لا يمكنك استخدام هذه النماذج لتوليد مقاطع فيديو أو صور مباشرة، فإنها تعد نماذج إثبات للمفهوم واستعراض لقوة الشركة أكثر من كونها نماذج مخصصة للاستخدام اليومي.

ويمكن استخدام هذه النماذج مباشرة لوضع ترجمة على مقاطع الفيديو أو كتابة شرح مفصل لمقطع الفيديو أو الصور التي تُزود بها أو بكاميرا الحاسوب.

ولاقت هذه النماذج ترحيبا واسعا من مستخدمي منصة "إكس" بفضل قوتها وقدرتها على التعامل مع مختلف مقاطع الفيديو والصور وتوليد الوصف الخاص بها بشكل دقيق وسريع للغاية.

إعلان

ويأتي الكشف عن هذه النماذج قبل إقامة مؤتمر الشركة السنوي في 9 سبتمبر/أيلول المقبل، وربما يكون تمهيدا من الشركة للكشف عن مزايا جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على نسخة مطورة من هذه النماذج.