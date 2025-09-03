إيلون ماسك يراهن على روبوتات "أوبتيمس" لنجاح "تسلا" المستقبلي

وضح إيلون ماسك من خلال تغريدة في حسابه على منصة "إكس" أن روبوت "أوبتيمس" الخاص بشركة "تسلا" سيمثل 80% من إجمالي أرباح الشركة قريبا، وذلك وفق تقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز".

ولم يوضح ماسك مدة زمنية متوقعة لنجاح الروبوت أو وصوله إلى هذه المكانة، ولكنه يرى أن التقنيات المستخدمة فيه وخطة الشركة كفيلة بجعله يصل إليها.

وتأتي تعليقات ماسك على خلفية أزمة تعاني منها "تسلا" بسبب انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية فضلا عن الدعاوى القضائية بسبب تقنيات القيادة الذاتية الخاصة بها.

كما تتزامن مع "خطة تسلا العملاقة الجزء الرابع" (Master Plan Part IV) التي شاركتها "تسلا" عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس".

وتتضمن هذه الخطة استعراضا لما تحاول الشركة القيام به خلال السنوات المقبلة، بما فيها بناء مجموعة من المنتجات والخدمات التي تجلب الذكاء الاصطناعي إلى العالم الفيزيائي.

Those are the biggest factors. ~80% of Tesla’s value will be Optimus. — Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2025

وأضافت الشركة أنها عملت بشكل دؤوب خلال العقدين الماضيين لتحقيق النهضة التقنية عبر تطوير مجموعة من المنتجات المتعلقة بالطاقة بما فيها السيارات الكهربائية والروبوتات البشرية.

وأشارت الشركة إلى أن الروبوت يغير مفهوم الوظائف الخطرة والصعبة بفضل إمكاناته وتوفره باستمرار وقدرته على أداء هذه الوظائف بسهولة وأمان.

ومن جانبه، تحدث ماسك في أكثر من مناسبة عن دور الروبوت المستقبلي، إذ يرى أن استخداماته لن تقتصر على المصانع والوظائف الصعبة فقط، بل تمتد إلى المنازل أيضا حيث يصبح مضيفا في المنزل ومساعدا وجليسا للأطفال.

ويرى ماسك أن تكلفة صناعة روبوت "أوبتيمس" عندما يبدأ تصنيعه بشكل واسع تراوح بين 25 و30 ألف دولار تقريبا، وهو ما يجعله موجها لفئة بعينها من المستخدمين.

ويشير تقرير "ديجيتال تريندز" إلى أن مرحلة نجاح روبوتات "أوبتيمس" وانتشارها قد لا تكون قريبة على الإطلاق، إذ ما زالت الشركة تواجه بعض التحديات في تطويره.

ويذكر أن الشركة أقامت حدثا في الأعوام الماضية لاستعراض الروبوتات وقدرتها على الحركة التلقائية، ولكن أشارت تقارير لاحقة إلى أن كل الروبوتات التي ظهرت في الحفل كان يُتحكم بها عن بعد.