مستقبل المشي في العالم الافتراضي.. أحذية نصف روبوتية مبتكرة

تمكنت شركة معدات الواقع الافتراضي "إكتو في آر" (Ekto VR) من تطوير أحذية يمكن للمستخدم ارتداؤها والسير باستخدامها داخل العالم الافتراضي دون التحرك من مكانه، وذلك بفضل تقنية فريدة تجعل حركة المستخدم تظل في مكانها في الواقع.

وتتخذ الشركة من مدينة بيتسبرغ مقرا لها، وهي تعمل على تطوير معدات الواقع الافتراضي التي تتماشى مع مختلف تطبيقات التقنية، سواء كانت ألعاب أو منتجات أخرى تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي.

وتصف الشركة أحذيتها الجديدة بأنها أحذية نصف روبوتية، وذلك لأنها تعمل في اتجاه معاكس للمستخدم وتمنعه من التقدم والسير للأمام، وذلك رغم أن الشخصية في الواقع الافتراضي تتحرك من مكانها وتسير للأمام.

ويتم هذا عبر مجموعة من العجلات والمكابح التي تعمل على تثبيت مكان المستخدم والحفاظ عليه دون أن يتحرك من مكانه.

وكانت الشركة تعمل على تطوير الأحذية لمدة جاوزت الـ5 أعوام حتى تمكنت من الوصول إلى نسخة يمكن طرحها تجاريا في الأسواق، وتتوقع الشركة بأن يتم طرح نسخة المستهلكين في العام المقبل.

وتعمل حاليا الشركة على التعاون مع مجموعة من شركات تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والألعاب الخاصة بها ليتم دعم الأحذية بشكل مطور في مختلف الألعاب.

ورغم أن توجه الشركة حاليا هو لألعاب الواقع الافتراضي، فإن استخدامات مثل هذه الأحذية متنوعة وعديدة بدءا من استخدامها لتدريب الجنود في البيئات الافتراضية أو حتى الجولات الافتراضية في المتاحف والمناطق الأثرية.