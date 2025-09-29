الصين تبني معسكرات تدريب للروبوتات البشرية

تنوي الصين بناء مجموعة من معسكرات التدريب الخاصة بالروبوتات البشرية في محاولة منها لتعزيز كفاءة هذه الروبوتات وتحسين قدراتها بشكل كبير، وذلك وفق تقرير نشره موقع "إنترستينغ إنجنيرينغ" (Interesting Engineering).

وتهدف هذه المعسكرات لمحاكاة ظروف التشغيل والاستخدامات الحقيقية، إذ تضع الروبوتات في مجموعة من السيناريوهات المتعلقة بمهام مختلفة مثل مهام المصانع والمنزل والمتاجر وحتى مراكز رعاية المسنين.

وتخطط الحكومة الصينية لنشر هذه المعسكرات في مختلف المناطق حول البلاد، ولكن المعسكر الأكبر سيكون في بكين وتحديدا منطقة شيجينغشان مع توقعات بأن يصل حجمه لأكثر من 10 آلاف متر مربع، وسيولد أكثر من 6 ملايين نقطة بيانات سنويا.

وتساهم هذه المراكز في توليد مجموعة كبيرة من البيانات المتعلقة بالسيناريوهات المختلفة، ثم تستخدم هذه البيانات من قبل شركات الروبوتات لتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وتحل بهذه الطريقة إحدى أكبر المشاكل التي تواجه قطاع الروبوتات في الصين، إذ كانت تحتاج الشركات لتدريب الروبوتات بشكل منفصل دون وجود معيار ثابت لها، فضلا عن ارتفاع تكلفة التدريب وجمع البيانات الفردي.

كما تعمل هذه المعسكرات كجزء من سياسة الصين الموحدة للروبوتات، وهي تضمن أن جميع الروبوتات تحصل على قدر متساو من البيانات وفرصة في التدريب بشكل أفضل.

وتسعى الصين للتحول إلى قوة عالمية في قطاع الروبوتات البشرية، فقد اعتمدت الذكاء الاصطناعي المجسد أو الروبوتات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي كإحدى الصناعات الإستراتيجية داخل البلاد.