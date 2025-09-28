هل أوقفت "مايكروسوفت" حقا تعاونها مع الجيش الإسرائيلي؟

أعلنت "مايكروسوفت" في الأيام الماضية إنهاء التعاون مع الوحدة 8200 من الجيش الإسرائيلي عقب ظهور تقارير سابقة أكدت أن الجيش الإسرائيلي اعتمد على خدمات "أزور" للتجسس على المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية وتسجيل مكالماتهم، وفق ما جاء في تقرير "الغارديان".

وبررت مايكروسوفت هذا القرار بأن الوحدة 8200 خالفت شروط الاستخدام الخاصة بالشركة، لذا أوقفت وصولها إلى خدمات "أزور السحابية"، ولكن هل توقف وصول الجيش الإسرائيلي بالكامل إلى خدمات "أزور"؟ أم هناك المزيد في هذا الأمر؟

تفاصيل إضافية خفية

يشير تقرير الغارديان إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يفكر في نقل مشروع التجسس الضخم الخاص به إلى خدمات "أمازون" السحابية في أغسطس/آب الماضي، ويضيف أن كلا الطرفين -أي الجيش الإسرائيلي و"أمازون"- لم يجب عند سؤاله على هذا الأمر.

ولكن قرار مايكروسوفت جاء في الأيام الماضية، أي في أواخر شهر سبتمبر/أيلول الحالي، مما يضع فاصلا زمنيا يصل إلى شهر بين نيّة الجيش الإسرائيلي وقرار مايكروسوفت.

يذكر أن تعاون مايكروسوفت بدأ مع الوحدة 8200 في عام 2021، ولكن في الشهور الماضية ظهرت العديد من التقارير التي أكدت ضلوع تقنيات مايكروسوفت في حرب الإبادة على قطاع غزة.

ويبدو أن مايكروسوفت استجابت بفعل الضغط الدولي عليها من مفوضية الأمم المتحدة والمظاهرات والاعتراضات المستمرة التي نظمتها حركة "لا أزور للفصل العنصري" داخلها.

وجاء القرار بإيقاف وصول الجيش الإسرائيلي لخدمات الشركة من خلال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت ورئيسها براد سميث، إذ قال في بريد إلكتروني داخلي لموظفي الشركة "نحن لا نوفر تكنولوجيا تُسهّل مراقبة المدنيين بشكل جماعي. لقد طبقنا هذا المبدأ في كل دولة حول العالم، وأصررنا عليه مرارا وتكرارا لأكثر من عقدين".

إعلان

ويشير تقرير الغارديان إلى أن مسؤولي الشركة تحدثوا مع الجيش الإسرائيلي، وأكدوا أن التقارير السابقة عن دور "أزور" في التجسس صحيحة وقد وجدو أدلة تدعمها، وأضاف أن دور الشركة ليس تسهيل عمليات التجسس ضد المدنيين فقط، لذا سيتوقف وصول الوحدة 8200 إلى خدمات "أزور".

علاقة تجارية مستمرة

رغم أن الشركة أعلنت توقف مشروع التجسس، فإن هذا التوقف يقتصر على الخدمات المستخدمة في المشروع فقط دون المساس ببقية المشاريع في الشركة.

ويعني هذا أن الجيش الإسرائيلي بشكل عام سيستمر في الوصول إلى خدمات مايكروسوفت و"أزور" دون توقف، وفق ما جاء في تقرير الغارديان.

في انتصار غير مسبوق لحملتنا، وإن كان غير كافٍ، رضخت شركة مايكروسوفت للضغط واتخذت قرارها الهام بوقف بيع بعض خدماتها السحابية والذكاء الاصطناعي لوحدة التجسس الإسرائيلية 8200. لم يكن هذا القرار ممكنًا إلا بفضل الضغط المستمر من قبل حملتنا. (1/2) pic.twitter.com/ZfEpPvaxtE — No Azure for Apartheid (@NoAz4Apartheid) September 27, 2025

وأكد حساب "لا أزور للفصل العنصري" الرسمي في منصة "إكس" هذا الأمر أيضا، ورغم وصفه لما حدث بانتصار غير مسبوق، فإن الحركة ترى أنه أمر غير كاف ولا تزال مايكروسوفت مشاركة في الحرب الإسرائيلية على غزة.