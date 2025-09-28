شاهد: سلاح يقضي على 49 مسيرة في ضربة واحدة دون انفجارات

استعرضت شركة " إبيروس" (Epirus) المختصة بصناعة الأسلحة المضادة للمسيّرات قوتها في القضاء على 49 مسيّرة عن بعد باستخدام هجوم واحد يعتمد على موجات الميكروويف القصيرة، وذلك باستخدام سلاحها الجديد "ليونيداس" (Leonidas) وفق ما جاء في تقرير موقع "نيو أطلس".

وحصل السلاح على اسمه من الملك الإسبرطي الذي واجه الغزو الفارسي في معركة ترموبيلاي وتم تجسيده في فيلم "300" الشهير، ويشير الاسم إلى سلاح "إبيروس ليونيداس"، وهو قادر بمفرده على صد جحافل المسيّرات عن بعد.

ويعتمد السلاح الجديد بشكل مباشر على تقنية موجات الميكروويف عالية الطاقة، وهي موجات قصيرة المدى ولكن تتمتع بقوة أعتى من المعتاد تتيح لها إسقاط الطائرات المسيّرة عن بعد دون التصويب على كل طائرة بمفردها.

ويشير التقرير إلى أن المسيّرات من الأسلحة التي تتسبب في مخاوف عسكرية كبيرة، وذلك لصعوبة اكتشافها بسبب صغر حجمها فضلا عن انخفاض تكلفتها، وبالتالي يمكن استخدامها في مجموعات كبيرة الحجم تظهر فجأة للهجوم على الأهداف المختلفة.

وتوجد العديد من الأسلحة والآليات التي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة المسيّرات، ولا يوجد خيار واحد صحيح لكل الحالات بسبب اختلاف استخدام المسيّرات والأوضاع المختلفة.

ولكن تمتاز الأسلحة المماثلة لسلاح "ليونيداس" بقدرته على مواجهة عدد كبير من المسيّرات في آن واحد فضلا عن سهولة تركيبه وتزويد المدرعات أو المباني به، كما أنه يستخدم طاقة أقل كثيرا من الأسلحة الأخرى، مما يجعله خيارا مثاليا للتنقل والتحرك.

كما تعتمد الشركة المطورة للسلاح على منظومة برمجية مفتوحة المصدر، مما يسهل دمجه مع أي منظومة أسلحة أخرى موجودة وتعتمد عليها الجيوش، وفضلا عن ذلك استطاعت الشركة زيادة مداه ليصل إلى ضعف المدى في النسخة القديمة التي صدرت عام 2022.

إعلان

ويمكن تخصيص الموجات والقدرة الهجومية للسلاح بالشكل الذي يلائم الاستخدام أكثر، فيمكن استخدامه لإنشاء منطقة محظورة الطيران، فضلا عن إتاحة المرور للمسيّرات التي تبث إشارة بعينها والقضاء على الآخرين.

وجاء الاستعراض الأولي للنموذج في معسكر أتربيري إنديانا ضمن حدث مخصص للمدعوين فقط، وتمكن السلاح من القضاء على 61 مسيرة بنسبة نجاح وصلت إلى 100%، وأتاحت الشركة للجمهور اختيار المسيّرات التي يرغبون في إسقاطها.

ثم تمكن السلاح من القضاء على 49 طائرة مسيّرة معا في هجوم واحد، وهو أمر غير مسبوق في عالم الأسلحة المضادة للمسيّرات.