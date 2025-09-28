تكنولوجيا

زوكربيرغ وألتمان يحاولان التقرب من ترامب ومسؤولو البيت الأبيض مستاؤون

مارك زوكربيرغ (يمين) وسام ألتمان (يسار) زارا البيت الأبيض أكثر من 6 مرات منذ بداية العام (وكالات)
Published On 28/9/2025
آخر تحديث: 12:27 (توقيت مكة)

يحاول كلٌ من مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لشركة "ميتا" وسام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" التقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وشغل الفراغ الذي تركه اختفاء إيلون ماسك من البيت الأبيض، وهذا -وفقا لتقرير نشرته فايننشال تايمز- أثار شكوك عدد من المسؤولين في البيت الأبيض.

ويشير التقرير بوضوح إلى أن تقرب ألتمان وزوكربيرغ من حكومة ترامب ليس محض صدفة، بل هو نتيجة تخطيط مستمر وناجح منهما، حسب ما ترى عدة مصادر داخل البيت الأبيض وفي الشركتين.

وبينما لم يتقابل ترامب وإيلون ماسك منذ أن ترك الأخير واشنطن في مايو/أيار الماضي، فإن زوكربيرغ وألتمان توجها إلى العاصمة الأميركية نحو 6 مرات هذا العام، فضلا عن محاولاتهما العلنية للثناء على قرارات إدارة ترامب المختلفة.

ويبدو أن هذا التقارب يمثل علاقة نفعية لكل أطرافها، فمن جانب يستغل زوكربيرغ وألتمان البيت الأبيض في توسيع مساعيهما التجارية وإزالة العوائق البيروقراطية أمام توسعهم.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 04: U.S. President Donald Trump speaks as (L-4th L) White House “AI and Crypto Czar” David Scahs, Meta CEO Mark Zuckerberg, and first lady Melania Trump listen during a dinner at the State Dining Room of the White House on September 4, 2025 in Washington, DC. President Trump hosted tech and business leaders for dinner after they joined the first lady’s meeting of the Artificial Intelligence (AI) Education Task Force at the White House this afternoon. (Photo by Alex Wong/Getty Images)
زوكربيرغ (ثاني يسار) ظهر إلى جوار ترامب في عشاء البيت الأبيض الأخير الذي جمع قادة التقنية (غيتي)

وعلى الصعيد الآخر، تباهى ترامب بحلفائه الجدد أمام عدسات التلفاز، خاصة مع كونهم متحمسين لتلبية كل طلباته ونيل رضاه، وربما ظهر هذا بوضوح في عشاء قادة الشركات التقنية في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

كما أن إدارة ترامب استفادت للغاية من إنفاق "ميتا" و"أوبن إيه آي" على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إذ وصف أحد المصادر المقربة من إدارة ترامب هذا الاستثمار بكونه منقذا للاقتصاد الأميركي، وأضاف قائلا: "لو خرج الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من الاقتصاد، لكنا في وضع سيئ للغاية"، وذلك وفق ما جاء في التقرير.

واستغلت إدارة ترامب أيضا وجود كبرى الشركات التقنية بقربها في تعزيز تفوقها على الصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإتاحة تقنيات كلتا الشركتين للجيش الأميركي، حسبما جاء في تقارير سابقة.

ورغم هذا، فإن زوكربيرغ وألتمان لم يستطيعا الوصول إلى درجة النفوذ ذاتها التي تمتع بها إيلون ماسك في أثناء وجوده داخل البيت الأبيض، ودفع هذا أحد المقربين من إدارة ترامب إلى وصف علاقة رؤساء شركات التقنية وترامب بكونها أقرب إلى "زواج المصلحة".

المصدر: فايننشال تايمز

